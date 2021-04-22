我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

與美不相上下 中國新冠疫苗接種 超2億劑次

記者賴錦宏／綜合報導
專家稱，現在的國產新冠疫苗有效時間在半年左右，預料以後每年要補打。圖為廣東廣州市民眾接種疫苗。（中新社）
專家稱，現在的國產新冠疫苗有效時間在半年左右，預料以後每年要補打。圖為廣東廣州市民眾接種疫苗。（中新社）

截至目前，中國新冠疫苗接種超2億劑次，對於已接種疫苗的民眾之後是否需要繼續補打，中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴21日表示，現在的中國國產新冠疫苗有效時間在半年左右，補打的確切時間還在研究中。

邵一鳴表示，針對疫苗有效時間，目前在半年左右，各個疫苗廠商，包括各個國家的免疫規劃部門都在研究這些數據。什麼時候需要加強，要根據數據做出科學的決定，並稱，有可能會像呼吸道傳播的其他疾病比如流感一樣，每年需要加強，這有待於最後數據的分析。

近日智利衞生部發表了一項科興新冠疫苗保護效果研究，研究結果表明，科興新冠疫苗預防保護率為67%、預防死亡率為80%。

邵一鳴表示，所有的新冠疫苗都不是百分百有效，目前絕大部分疫苗保護感染都是在50%到80%的水準，但最重要的是保護住院、重症和死亡，一般都在80%以上。

被問及有說法稱，全球大規模推廣新冠疫苗接種，可能會促使病毒加速變異，而且會發生病毒的免疫逃逸反應。邵一鳴稱，「這種說法應該是缺乏科學根據的」。

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近期，有民眾反映第二劑次預約難的情況。他表示，當前為各省調配供應疫苗時，已充分考慮如期接種第二劑次的需求量，各地要做好精準調配，確保第二劑次接種在8周內完成，避免出現打了上針沒下針的情況。

國家衛健委醫政醫管局副局長李大川說，醫務工作者處於常態化疫情防控一線，是新冠疫苗接種的重點人群之一。截至目前，醫務人員新冠肺炎疫苗接種率已超過80%。

疫苗 中國 疫情

上一則

煤炭戰波及？中企神華將被澳洲收回探礦權：轉型沒影響

下一則

港反送中曾遇襲 環時記者付國豪辭職 嘆北京買不起房

延伸閱讀

德國CureVac疫苗向瑞士提出審核申請

德國CureVac疫苗向瑞士提出審核申請
港百萬人接種疫苗 中國破2億劑

港百萬人接種疫苗 中國破2億劑
中國專家稱：科興疫苗能高效預防住院、重症和死亡

中國專家稱：科興疫苗能高效預防住院、重症和死亡
中國疾控中心坦承：新冠疫苗效力約半年 料要每年補打

中國疾控中心坦承：新冠疫苗效力約半年 料要每年補打

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜