道歉還不夠 官方接連出手 特斯拉承諾交出行車數據

19日上海車展開幕當天，穿著「剎車失靈」字樣T恤的女士，在特斯拉展區大聲呼喊「特斯拉刹車失靈」。（取材自上海證券報）

張姓女車主19日在上海車展維權，在官方介入和官媒齊聲批評下，原本強硬的特斯拉 最後道歉；市場監管部門昨天再出手，要求特斯拉無條件向張女提供發生事故前半小時的完整行車數據。官方接連出手下，特斯拉昨晚迅速承諾交出數據，午夜再發聲明「加碼」表示將承擔鑑定費用。不過維權女車主的家人稱，尚未接到特斯拉的電話，並認特斯拉的道歉「沒有誠意」。

張姓女車主19日在上海車展站上特斯拉「車頂維權」，特斯拉最初強調「對不合理訴求不妥協」的聲明引來輿論批評、多家官媒痛批後，特斯拉態度大轉彎改向車主致歉。中央紀律檢查委員會（中紀委）網站20日評特斯拉深夜道歉指出，相比於之前的幾次表態，特斯拉「終於有了一些誠懇謙和的樣子」。

事情還沒完。21日，一段來自廣州增城的特斯拉事故視頻衝上微博熱搜，一名男乘客在事故上當場死亡，又引來網民的憤怒並猜測車禍原因。21日晚，鄭州市鄭東新區市場監管局公布與特斯拉調解的情況稱，自3月28日以來，已溝通七次仍無法達成一致，並表示已責成特斯拉無條件向維權的張女士出具發生事故前半小時的完整行車數據。

央視和新華社先後再批特斯拉，央視以「怎麼不拿車的質量來『槓』？」評論指出，特斯拉真正該「槓」的，不是維權者，而是自家車的質量。新華社則批特斯拉「你該從根子上反思了」稱，從「不妥協」到「深表歉意」，輿論普遍認為十分不真誠也十分敷衍。並指沒有哪家企業可以恃強為所欲為，「出了問題不徹改，有問題的高管不撤換，沒有誠意糊弄事，終將再次吃教訓。」

在輿論接連的批判下，特斯拉21日晚回應稱，全力配合鄭州市鄭東新區市場監督管理局的調查，向市場監督管理局和第三方檢測 機構提供車輛事故發生前半小時的完整行車數據。接著於21日午夜再發布聲明稱，將承擔鑑定產生的全部費用，「無論檢測結果如何，我們都接受。」

隨著特斯拉車主維權事件不斷發酵，「蝴蝶效應」也傳到了車險行業，一些保險 公司收緊對特斯拉汽車的承保；也有部分保險公司明確表示，承保政策不變。

天目新聞報導，張姓女車主的李姓丈夫昨天表示，特斯拉至今仍未主動聯繫他們，特斯拉的致歉「來得太晚」且「沒有誠意」，將等太太拘留結束後再商量後面怎麼做，「會考慮和遇到類似問題的車主一起維權，我們就想要個真相！」