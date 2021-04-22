非法收集百萬歐洲兒童個資？TikTok恐判賠數十億英鎊

TikTok及其母公司字節跳動被指控非法收集了百萬名歐洲兒童的隱私數據。(路透)

中國 短影音平台TikTok 及其母公司字節跳動在倫敦高等法院可能面臨求償數十億英鎊，他們被指控非法收集了百萬名歐洲兒童的隱私 數據。

路透報導，前英格蘭兒童事務專員Anne Longfield 21日表示，如果勝訴，受影響的兒童每位可能將獲得數千元英鎊。一名12歲女孩以匿名方式提出集體訴訟，Anne Longfield代表該女孩出庭。

Anne Longfield指出，自2018年5月25日以來使用TikTok的每個孩子，可能都被字節跳動透過TikTok非法收集其隱私資訊，好讓未知的第三方受惠。

TikTok的一名代表對此反駁，稱保護隱私和安全是該公司的首要任務，公司有健全的政策、流程和技術來幫助保護所有用戶，尤其是青少年用戶。該名代表說：「我們認為這些指控缺乏依據，並打算積極辯護。」

原告指控TikTok在沒有充分的安全措施、透明度、監護人同意或合法權益的情況下處理青少年用戶的數據，違反了英國和歐盟的數據保護法。

訴訟案要求TikTok刪除所有兒童用戶的個人資訊，如果訴訟成功，損害賠償可能達到「數十億英鎊」。