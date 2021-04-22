全程「明碼」飛行 美軍機進南海 近距離偵查廣東、海南

美軍機進入南海 近距離偵查廣東、海南等地。(取材自「南海戰略態勢感知計畫」微博)

中國 智庫「南海戰略態勢感知」計畫21日表示，一架美軍RC-135W偵察機上午飛經廣東、海南、西沙、南沙、中沙進行抵近偵察，在下午5時前後，RC-135W經巴士海峽離開；與此同時，美海軍另有1架P-8A反潛巡邏機（AE67FA）從菲律賓克拉克空軍基地起飛，前往南海偵察。

北京大學的「南海戰略態勢感知計畫」在微博上指出，21日美空軍1架RC-135W電子偵察機（AE1253）從沖繩嘉手納起飛，上午8時許進入南海，先後針對廣東、海南、西沙、南沙、中沙（黃岩島）進行抵近偵察。下午5時前後，RC-135W經巴士海峽離開。

「南海戰略態勢感知計畫」稱，近來，RC-135W電子偵察機在中國近海十分活躍，且幾乎全程打開ADS-B信號「明碼」飛行。4月16日至21日已累計出動3個架次，這些活動的抵近距離之近、作業時間之長、活動範圍之廣，都是近幾個月來所少有。

另外，中央社報導，25架解放軍機12日侵犯台灣 西南防空識別區（ADIZ），據美國 媒體報導，當天正好有4架美軍F-16戰機自日本基地起飛，每架掛載6枚實彈飛抵當今高度緊張的南海海域執行任務。