拜習無雙邊會談 環時：氣候峰會要成功 美須有擔當

中國加快發展新能源和可再生能源。（新華社）

白宮證實中國 國家主席習近平將參加22日起由美國 主辦的氣候峰會，不過不會安排與拜登 總統進行雙邊會談。中共黨媒人民日報旗下環球時報21日則發表社評稱，「氣候峰會要成功，華盛頓須有真正擔當。」

美國之音報導，抗擊氣候變化是拜登政府施政的重點之一，拜登總統強調綠能產業除了能對抗氣候變化、清潔環境，更能創造高薪且有工會保障的新工作崗位。白宮向全球40位國家領導人發出邀請，參加4月22號與23號的氣候峰會。

中國政府21日宣布，國家主席習近平已經接受拜登的邀請，將通過視頻參與白宮這個星期舉行的氣候問題峰會。白宮則舉辦背景簡報會，資深官員證實所有受邀領導人，包括中國國家主席習近平，都將出席峰會。不過峰會沒有安排任何雙邊會談，或任何另開視訊會議室的見面。

環球時報在社評指出，本周的氣候峰會能夠在地緣政治激烈震盪的時刻舉行起來，就已經是件好事。它能否成功，首先取決於美國政府是否願意做出全球最發達經濟體的率先垂範，展現為減排盡應有義務的可信決心。

社評並稱，美國的最大問題在於戰略自私和易變性，把順應自己利益的安排當規則，利益變了或者想法變了，就推翻自己制定的規則。

社評表示，現在遠不是給發展中國家強烈施壓增加他們減排義務的時候，美西方輿論推崇公平正義，而減排義務的分配在勾勒各國經濟發展的前景和他們提高工業化水平的權利。是否願意給發展中國家多留一些通過工業化提高人民生活水平的空間，由發達國家承擔起現階段減排的主要任務，這將考驗他們對公平正義理念的忠誠。

社評說，美國辦氣候峰會，國內政治的私心和地緣政治私心都須得到抑制，唯有華盛頓做出真正的擔當，這次會議從長遠看才是有價值的。

新華國際則發表題為「中美氣候合作：有期待有隱憂」文章指出，中國氣候變化領域資深專家鄒驥撰文認為，中美雖然有機會在拜登政府任期重啟氣候對話，但也存在錯失窗口的風險。「如果管理不好，氣候變化議題也有可能成為中美之間的衝突點」。