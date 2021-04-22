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煤炭戰波及？中企神華將被澳洲收回探礦權：轉型沒影響

中國新聞組／北京22日電
神華能源是中國最大煤炭生產商。圖為一艘船舶停靠在神華天津煤炭碼頭。(新華社資料照片)
神華能源是中國最大煤炭生產商。圖為一艘船舶停靠在神華天津煤炭碼頭。(新華社資料照片)

澳媒近日報導，澳洲新南威爾士州政府將購回此前授予中國最大煤炭生產商、中國神華能源股份有限公司（以下簡稱「神華能源」）開放當地煤礦的礦業許可。

香港01引述雪梨晨鋒報指出，澳洲新南威爾士州政府將購回此前授予神華開發當地煤礦的礦業許可，此舉或與北京暫停從澳洲進口煤炭以及煤炭價格前景惡化打擊當地煤礦經濟效益等因素有關。

報導稱，神華能源自2008年以來就試圖開發位於雪梨北部Hunter Valley價值達10億澳元的Watermark動力煤和半軟焦煤煤礦，但卻遭到當地農户與原住民的反對，原因是該礦位於可能影響該地區地下水位的主要農業用地上以及有可能會破壞當地文化遺址。

該報導並引述一位匿名高級政府官員表示，新南威爾士州政府將以不超過2億澳元(1.56億美元)向神華能源買回許可。

路透報導，中國神華周三稱，為應能源清潔低碳轉型發展方向，同時滿足澳洲新南威爾士州政府的環境保護需求和規劃調整，公司決定退出Watermark煤礦項目開發權益。

神華表示，「退出沃特馬克（Watermark）項目開發權益不會對本公司整體業務發展產生重大影響。」

相關消息引起中國媒體關注，觀察者網並以「澳政府又出『么蛾子』（耍花招），欲收回中企神華在澳探礦權」為題批評，稱澳洲新南威爾士州政府三番五次的「使絆子」，使中國神華在該國沃特馬克煤炭項目的推進「萬般艱難」。

觀察者網並指，從2008年中國神華獲得沃特馬克區探礦權至今，已過去12年個年頭。期間新州政府多次變卦，致使神華的煤炭開採工作一直被拖延，勘探區面積也從最初的195平方公里被迫縮小至95平方公里。

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