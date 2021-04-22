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澳洲撤維多利亞「一帶一路」 中使館回嗆：無理挑釁

中國新聞組／北京22日電
澳洲維多利亞州州長丹尼爾·安德魯斯2019年時在北京簽署了一帶一路協議，他還敦促澳洲其它州政府跟進。(新華社資料照)
澳洲維多利亞州州長丹尼爾·安德魯斯2019年時在北京簽署了一帶一路協議，他還敦促澳洲其它州政府跟進。(新華社資料照)

澳洲外交部長潘恩昨天宣布取消維多利亞州政府與中國簽署的兩項「一帶一路」協議，理由是「不符合澳洲的外交政策或不利於澳洲的外交關係」。此舉引發中國強烈不滿，中國駐澳洲使館發表聲明批評澳方此舉是無理挑釁，並警告此舉必將使澳洲「搬起石頭砸自己的腳」。

路透報導，潘恩21日發表聲明，取消了維多利亞州與中國簽署的兩項「一帶一路」倡議計畫合作協議。根據澳洲新的程序，潘恩有權審議澳洲州政府和大學與其他國家簽署的協議。

潘恩在聲明中說，她決定取消的協議，包括維多利亞州在2018年和2019年與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議共計四項。潘恩說，「我認為這四項協議不符合澳洲的外交政策或不利於我們的外交關係。」

中國駐澳洲大使館隨後發表聲明，對潘恩此舉表達「強烈不滿和堅決反對」。聲明中說，澳洲外長片面宣布撕毀中方同澳洲維多利亞州政府簽訂的「一帶一路」備忘錄和框架協議，是針對中方的又一無理挑釁行徑。它再次表明澳方對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也必將搬起石頭砸自己的腳。

聲明中說，「一帶一路」是一個經濟合作倡議，中方同澳洲維多利亞州在「一帶一路」框架下開展合作，有利於深化雙方經貿關係，有利於促進維州經濟發展，增進維州人民福祉。

BBC報導，維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）在2018年和2019年與中國發改委簽署了兩項「一帶一路」的合作協議。根據2019年最新協議，雙方計畫進行多項合作，包括允許更多中國公司參加維多利亞州價值1.07億美元的基建項目，維多利亞州的企業也能參加中國「一帶一路」在全球的建設項目等。其他還包括增加在高端製造領域的合作，以及在食品和化妝品方面建立雙向貿易。

安德魯斯當時表示，他希望聯邦政府能夠採取同維多利亞州一樣的政策，與中國加強合作，造福於維多利亞的工人。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和前任滕博爾（Malcolm Turnbull）都曾表示拒絕與中國簽署國家級別的「一帶一路」的備忘錄。莫里森2018年時曾稱維多利亞州繞過聯邦政府與中國簽訂協議並非「合作或很有用的做事方式」。

澳洲 中國 一帶一路

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