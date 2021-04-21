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關係微妙… 王岐山博鰲致詞 自嘲為習「報幕」

中國新聞組／北京21日電
中國國家副主席王岐山20日在博鰲亞洲論壇開幕式上發表簡短談話。圖為現場記者透過螢幕收看直播。（Getty Images）
中國國家副主席王岐山20日在博鰲亞洲論壇開幕式上發表簡短談話。圖為現場記者透過螢幕收看直播。（Getty Images）

博鰲亞洲論壇2021年年會在海南開幕，博鰲亞洲論壇秘書長李保東，邀請中國國家副主席王岐山上台致詞。其後王岐山在台上表示，並非由他致詞，自己只是為中國國家主席習近平的致詞「報幕」（指節目演出前向觀眾報告節目名稱等內容），引來現場笑聲及外界聯想兩人關係生變傳聞。

綜合媒體報導，博鰲亞洲論壇理事長潘基文致辭後，司儀介紹王岐山上台。王岐山上台後馬上說：「首先説明啊，我不是致辭，在這次博鰲亞洲論壇的全體會議上，致辭的是我們國家元首習近平主席，但是呢，主辦方……我到場了大家總要給我安排個角色。」

王岐山表示，他領會是作為一個「臨時主持人」，而「臨時主持人」也很重要，「我只是為我們的習近平主席的致辭做一個報幕。這體現了我們中國，對我們主席的高度尊重」。台下隨即響起掌聲及笑聲。

王岐山接著簡短歡迎與會嘉賓並祝賀論壇發展壯大，「習近平主席專門為今年年會錄製了視頻，就促進亞洲和世界的發展、繁榮，闡述中國立場，分享中國方案。下面請大家以熱烈掌聲歡迎習近平主席發表視頻主旨演講」。大會隨後播出習近平的演講片段。

王岐山曾任中紀委書記，本來是協助習近平掀起「打貪反腐」的左右手，但去年開始就有兩人關係決裂的傳聞。去年，王岐山的人馬如北京地產大亨任志強、跟隨王多年的親信董宏接連被查，前者被判貪汙罪關18年，後者在上周被開除黨籍。

來源：【總加速師弟】牆國蛙蛤蛤

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