習暗批美「築牆」 再強推一帶一路 學者：新冷戰已開打

中國國家主席習近平20日以視頻方式在博鰲亞洲論壇發表演講。（新華社）

中國 國家主席習近平 昨天透過視訊在博鰲亞洲論壇發表演說，除了暗批美國 搞單邊主義霸權，指出人為「築牆」和「脫鈎」違背經濟規律，更向世界各國倡議要加強全球治理，中國將與世界共同發展。有學者分析，習談話意味「一帶一路」將是中國版的全球化計畫。

自由亞洲電台報導，博鰲亞洲論壇昨天在中國海南省開幕，為期四天。習近平用視訊發表主題為「同舟共濟克時艱，命運與共創未來」的演說，他指當前世界進入動盪變革期，亞洲和世界各國要「攜手共克疫情，加強全球治理，朝著構建人類命運共同體方向不斷邁進」。

習近平表示，國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。他說，「一帶一路」是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路，所有感興趣的國家都可以加入進來，共同參與、共同合作、共同受益。

習近平稱，到2030年，共建「一帶一路」有望幫助全球760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困。

來源：中華微視

報導引述中國獨立學者查建國說法指，自從美國川普政府對中國採取對抗態度，而拜登總統也承襲了此一立場後，「中國舉起了合作共贏，多邊化的大旗，有軟有硬，以柔克剛的反擊，習近平在這次博鰲論壇會上的講話，就證明了這一點」。

查建國認為，中國和包括美國在內的西方民主國家的一場「新冷戰已經開始」，「這將是一場全面的、持久的，以對抗為主，以合作為輔的戰略對決」。

報導另外訪問浙江文史學者蔣先生，他表示，習近平不點名的批評某些國家，實際是針對美國；而所謂「築牆」和「脫鈎」的指責是「典型的雙重標準」，因為中國政府老早就在築牆和脫鈎。他舉例，像是中國的互聯網防火牆，就阻擋了美國Google、臉書和推特等網站。