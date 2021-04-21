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美智庫：中國取代俄 成為「匿名者Q」最大煽動者

編譯洪毅／綜合20日電
因為有多位深信不疑的人參加議會選舉，陰謀論團體「匿名者Q」逐漸成為主流政治團體。（美聯社）
因為有多位深信不疑的人參加議會選舉，陰謀論團體「匿名者Q」逐漸成為主流政治團體。（美聯社）

散布各式陰謀論的「匿名者Q」（QAnon）團體近年來在美國政壇及社會階層掀起風波，而最新報告指出，匿名者Q可能係由外國勢力所煽動，用以撕裂美國，過去主要為俄羅斯，而今年國會暴動、拜登就職前後，中國成了匿名者Q的最大煽動者。

「有線電視新聞網」（CNN）報導，國安智庫「索芬中心」（Soufan Center）19日發布的報告指出，從2020年至2021年的頭兩個月間，針對美國的海外活動「巨幅增加」，臉書上有關匿名者Q的貼文，高達五分之一可追溯到海外管理員。

報告還指出，散布有關匿名者Q的海外管理員來自中國、伊朗、俄羅斯、沙烏地阿拉伯等，去年以俄國為大宗，但今年以來，中國成了首要的謠言散播者，中國也從今年開始，加大在美國散播假消息的活動。

報告指出，外國勢力正在「武器化」匿名者Q，藉由招兵買馬以及煽惑情緒的方式，擴大散布陰謀論，因此國內極端主義恐怖行動，包含針對種族的暴力事件，恐將越來越多。

報告指出，這種作法類似伊斯蘭國（Islamic State）等極端主義團體的崛起過程；而這些外國勢力的目的是煽惑社會動亂，進而撕裂政治，對美國政府及國際社會所能採取的行動而言，構成了重大挑戰。

今年1月6日震撼世界的國會大廈暴動，也與匿名者Q在背後大力推動息息相關，說明了原本只是網路謠言的產物，如今愈發檯面化，堂而皇之的進入政治主流圈。

據報導，國土安全部、聯邦調查局（FBI）等一直都很擔憂境外勢力煽動美國的行為；國家情報總監艾薇兒‧海恩斯（Avril Haines）1月在國會任命聽證會上就曾承諾，將調查匿名者Q與任何外國勢力可能的聯繫。

聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）上周在眾參兩院情報委員會的聽證會上表示，匿名者Q竄起的來源是多面相的，例如疫情期間焦慮、孤立、經濟困難的社會，更容易渲染陰謀論。

美國 中國 俄羅斯

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