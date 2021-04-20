習近平訪清華被叫「學長好」 籲加速培養核心技術人才

習近平19日在清華大學西體育館籃球場同校籃球運動員交談。（新華社）

北京 清華大學即將迎接110周年校慶，中國 國家主席習近平 昨天前往清華校園考察時發表談話，習近平表示，今年是中共建黨100周年，對科學知識和優秀人才的需要，「比以往任何時候都更為迫切」，呼籲培養一流人才，勇於攻克「卡脖子」的關鍵核心技術。習近平在校園期間，清華學生聚集歡迎，並高喊「主席好，學長好」。

來源：央視

新華社報導，習近平19日先後參觀清華美術學院、成像與智能技術實驗室和西體育館，並在與學生交談後，出席與清華師生代表的座談。習近平在座談上發表談話指出，要建設的世界一流大學是中國特色社會主義的一流大學，青年要肩負歷史使命，「努力成為堪當民族復興重任的時代新人」。

在清華大學建校110周年校慶日即將來臨之際，中國國家主席習近平19日到清華大學考察，並與成像與智能技術實驗室同師生們交談。（新華社）

習近平表示，今年是中國共產黨成立100周年，黨和國家事業發展對高等教育的需要，對科學知識和優秀人才的需要，比以往任何時候都更為迫切。他要培養一流人才方陣，「要想國家之所想、急國家之所急、應國家之所需」，鼓勵大學「瞄準科技前沿和關鍵領域」，加快培養緊缺人才，提升原始創新能力。

習近平還說，一流大學是基礎研究的主力軍和重大科技突破的策源地，要以產生一流學術成果和培養一流人才為目標，勇於攻克「卡脖子」的關鍵核心技術，加強產學研深度融合，促進科技成果轉化。