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華府知名YouTuber「周周侃」返中失聯 親友憂心

中國新聞組／北京19日電
「周周侃」主持人沈度。(視頻截圖)
「周周侃」主持人沈度。(視頻截圖)

以「周周侃」著稱的中國旅美網路時政評論員沈度3月返回中國探望父母後失聯，外媒報導稱沈度疑因在海外的涉華言論遭中國扣押，目前未獲中國方面證實。這項消息引發部分海外華人及自由派中國民眾關注，除表態聲援沈度，並感嘆在海外評論中國時政，就是回不了家的不歸路。

中央社報導，沈度本名周強，來自南京，經濟學博士，2016年3月起先後以觀山和沈度為筆名，在YouTube開闢自媒體帳號「周周侃」評論中國政治，此後，旅外中國人士投入時政評論的自媒體頻道便如雨後春筍般出現。沈度的自媒體觀眾以自由派傾向的海外華人及中國民眾為主，高峰時有10餘萬關注量，近年曾多次參加美國之音VOA衛視和自由亞洲電台的時事討論節目。

但沈度今年3月返回中國後失聯至今。美國之音、自由亞洲電台報導，沈度此行主要是回中國探望身體欠佳的父母。大約3月7日他抵達廣州白雲機場後，按規定到附近賓館隔離，期間有通過微信群和朋友聯絡；3月19日接受了美國之音的採訪，20日隔離結束，21日後沈度的YouTube自媒體和推特就沒有消息更新，友人發給他的微信也沒有回覆，其在國內的漫遊的電話也不通。

影音來源：YouTube

報導引述沈度的朋友透露，他在4月初發現情況不正常，以電話聯繫了沈度的父親。在簡短的通話中，周父非常恐慌地說：「沒有見到周周侃，已經被扣了，情況很不好」。海外華人時政評論圈這兩天開始評論此事，並認為沈度今後的情況「不樂觀」，可能面臨牢獄之災。

美國之音報導，如果確定因發表評論而被中國政府抓捕，沈度將是近年興起的海外華人自媒體時政評論圈中，首位因言論而失去自由的知名自媒體人。

一些自媒體人則開始聲援沈度，希望他能平安，並感嘆在海外評論中國時政，就是回不了家的不歸路。一名中國旅外時政評論員感嘆，沈度已經是海外華人時政評論圈中，立場相對溫和的自媒體人。一名旅居北美的網路時政自媒體人表示，希望沈度及所有持不同立場的中國人，在哪裡都能平安。

中國 華人 美國

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