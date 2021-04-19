B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

美國 「公民記者」紐約人郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。自去年3月疫情在美國爆發以來，郭杰瑞便在中國 的社媒平台上走紅，除了製作帶有中英文字幕的美國疫區觀察視頻，還為央視新聞主持多場直播節目。近日，他自曝「我誇了中國抗疫成果，美國媒體說我是走狗」。

上觀新聞報導，「我是郭杰瑞」的視頻帳號在B站擁有600多萬粉絲。2017年開始拍視頻的郭杰瑞，整個團隊一共3個人——他本人、成都人攝影師黃女士，負責聯繫對接的福建人郭先生。

影音來源：YouTube

在紐約經歷了一整年的疫情之後，2021年3月，郭杰瑞重返中國。在上海一結束隔離，他就到商場裡買了一雙運動鞋，中國品牌李寧。「I feel freedom.（我感到自由。）」到達上海浦東機場後，郭杰瑞在鏡頭裡興奮地說。

雖然目前紐約的疫情略有好轉，「但相比中國，那就是What the hell's going on？（到底發生了什麼？）」郭杰瑞說，「我現在不敢跟紐約的朋友聯繫，他們會jealous（嫉妒）我。」

出生於1990年的郭杰瑞，最初有關中國的視頻從生活出發，比較中美美食、文化、風土人情的差異。但疫情改變了許多。2020年開始，郭杰瑞的視頻中，疫情成了生活的主要內容。身處紐約的他，只能實拍紐約醫療船和野戰醫院，感嘆停車場改成了停屍間。

報導指出，郭杰瑞在中國有許多粉絲，他享受和粉絲互動的快樂。但在美國，他很少被真正理解，有時甚至被誤解、曲解。去年4月22日紐約時報 一篇文章點了郭杰瑞的名。文章寫道：「他的視頻使他獲得了在央視一段長達50分鐘的出鏡，談論紐約中央公園的野戰醫院和防疫物資短缺。」有人認為郭杰瑞被「洗腦」了。還有一些人，認為郭杰瑞對中國感興趣，是走狗。

在美國，有人覺得不戴口罩是自由，但郭杰瑞覺得「你的自由侵犯了我的自由」，因為你不戴口罩，讓疫情無法得到控制。他仍堅持美國需要了解中國，郭杰瑞把中國抗疫的措施和防控效果做成英文視頻，放在海外社交媒體上。他希望美國人能看到，有所借鑑。

但也許正是這種作法讓郭杰瑞「得罪」部分美媒及美國網民。對此，郭杰瑞表示「沒有辦法」。但他也表示，已經有愈來愈多的美國人意識到，需要正視中國。

例如，在最近的一個視頻「美國要大搞基礎建設和中國競爭！美國人怎麼看？」中，郭杰瑞對比了他「中國的老家」成都和「美國的老家」紐約的地鐵。

他在視頻裡介紹，成都在10年內修好了12條地鐵，但在紐約，10年只夠修3個地鐵站，且花費了45億美元。「95%的紐約人，一輩子也享受不到成都這樣的地鐵。」郭杰瑞說。

「中國把錢花在基礎建設上，美國把錢花在戰爭上。」視頻裡，郭杰瑞介紹了一位網友的觀點。隨後接著說，「雖然很多人討論錢的問題，但我覺得，制度才是美國基礎建設最大的問題」。

郭杰瑞在這個視頻的結尾總結道：「總的來說，在美國無論共和黨、民主黨，還是一般人，都支持基礎建設，但如果要做成中國這個樣子，我覺得沒有辦法。」

「沒有辦法」，提到美國的許多問題，郭杰瑞常常以這四個字悲觀結尾。