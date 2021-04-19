不只美艦？日艦被拍到「近距監視」遼寧號

疑似日本自衛隊村雨級或高波級的護衞艦。（取材自推特）

中美近來在亞洲軍事動作頻頻。中國 解放軍軍機昨天現身台灣西南空域，台空軍升空廣播驅趕；同時，解放軍另外兩架空警2000預警機，以及美國空軍KC135空中加油機和美國海軍EP3E偵察機，也在出現在附近空域。而日前網路上流傳美軍拍下中國航母遼寧艦 在海上的畫面中，被發現遼寧艦周圍有一艘疑似日本 護衛艦並排航行。

遼寧號旁邊兩艘船 不是中國護衛艦？

一名自稱是美國海軍第七艦隊的士兵，15日起在推特上用「shiwenye3」這個帳號貼出數張照片與影片，並搭配文字稱「這幾天在中國南海一直跟著中國艦隊」、「遼寧號與他的兩個小跟班」。其中一張照片，被日本網民發現，遼寧艦旁邊出現一艘日本護衛艦，兩船並排航行，後方還有一艘中國的054A型飛彈護衛艦。

shiwenye3的貼文。（取材自微博）

日本軍事迷根據軍艦外型推測，這艘緊跟在遼寧號旁的護衛艦，應為村雨級護衛艦「曙號」。日本Yahoo新聞的「JSF」軍事新聞昨也報導相關訊息。

綜合媒體報導，「shiwenye3」上船的影片中，可以看到弦號「16」的遼寧號停在南海上，當遼寧艦向前駛動之際，後方緊跟著一艘日本護衛艦。由於美國海軍日前才公布一張驅逐艦「馬斯廷號」正副艦長「翹腳」監看遼寧艦的照片，這次更多的影片與照片流出更引人關注。

美軍華裔士兵拍照？推特帳號已刪除

不過，「shiwenye3」的推特帳號目前已被刪除。根據早前網民的截圖與帳號未被刪除前的頁庫存檔，該帳號註冊於今年3月，並在自介中寫到「美軍第七艦隊」和「DDG（飛彈護衛艦）人生」等語。他會使用簡體中文回應留言，提到自己是中國人，還稱「美國海軍裡也是有中國人的，每艘至少有一個中國人」，並說自己不在馬斯廷號上。

shiwenye3的推特自介。（取材自微博）

有報導指，根據軍事迷網民「OSINT-1」17日在推特公布的南海衛星照片，遼寧艦16日在五艘中國軍艦陪伴下於南海航行，旁邊還有三艘美軍阿利伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）近距離監控遼寧艦。

有網民推測，拍攝遼寧艦影片的士兵可能就在這三艘美艦上；也有網民質疑衛星照片的真實性。