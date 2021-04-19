美媒指新疆光伏業「強迫勞動」 環時批西方想「產業滅絕」

新疆大全新能源股份有限公司工人作業。（取材自環球時報）

除了中國新疆 棉花被西方媒體指控涉及「強迫勞動」外，新疆的光伏產業也被指牽涉其中。繼年初美國 太陽能行業協會（SEIA）稱新疆光伏產業存在強迫勞動現象後，彭博社上周又刊出一篇報導，指稱新疆太陽能工廠「大全新能源」（Daqo New Energy）涉及虐待勞工。對此，環球時報反擊稱，這是西方為了對新疆進行「產業滅絕」，光伏產業成了最新的「狙擊目標」。

彭博社13日刊登標題為「秘密和虐待的指控縈繞中國在新疆的太陽能工廠」的報導，內容提及新疆大全新能源股份有限公司裡面的勞工遭到軍警跟蹤，報導內容也引用新疆衛星地圖分析工廠與可疑的「工人宿舍」、德國新疆議題專家鄭國恩（Adrian Zenz）公開的揭密報告等資料。

彭博社：記者全程被跟蹤 無法跟當地人交談

彭博社報導還提到，記者今年3月搭乘的飛機降落在新疆烏魯木齊後，有兩名持槍警察上機，拿著兩名記者的照片到處比對，找出彭博記者，並一路跟蹤記者。彭博說，接下來三天，記者「所有與當地人交談的努力都被喊停，最後連照片也被強制刪除」。

彭博社也在報導中附上影片，記者說明在新疆時持續被兩台汽車跟蹤。

新疆大全新能源股份有限公司生產基地。（取材自環球時報）

彭博社點名新疆幾家多晶矽提煉企業，還稱從公開訊息中能找到「足以令世界不安的資料」：「例如，保利協鑫（GCL-Poly Energy Holdings Ltd）曾在2019年的一份報告中說，該廠已經從新疆南部維吾爾族人聚居的心臟地帶接收了121名貧困少數民族工人」。報導中還提到，維吾爾族工人穿著制服、集體移動等，暗示工人遭到集中管理；並稱想到大全新能源採訪時，遭到警衛阻攔。

彭博社：擁抱綠能同時 是否支持了強迫勞動

彭博社質疑：「世界各地數以百萬計購買太陽能電池板的房主面臨著道德上的不確定性──在擁抱所謂綠色能源的同時，無法知道自己是否變相支持了骯髒的『強迫勞動』。」

對此，環球時報15日刊出報導反擊，稱彭博社的報導是繼棉花後，光伏產業也成為西方針對新疆「產業滅絕」的目標，並專訪了大全新能源公司副董事長張龍根。

新疆大全新能源股份有限公司生產基地。（取材自環球時報）

中國產能占全球85% 大全新能源：非勞動密集產業

張龍根否認「強迫勞動」指控，並表示中國的光伏產業是全球光伏產品供應的主力軍，對美已具備很強的產業優勢，美國的打壓不會有實質影響。他還說，多晶矽生產並非勞動密集型產業，最需要的是便宜的電價。

環時指新疆光伏產業與棉花產業的共同點是：同樣在國內外占據相當的市場份額。報導引述資深光伏產業從業者代延嶺說，中國的多晶矽產能2021年年產能預測56.7萬噸，占全球85%以上，其中新疆矽料占全國57%。

張龍根還說，「彭博社在春節前確實聯繫過，但那時國內防疫形勢較緊，就沒有接待」。

在彭博社的報導中，大全新能源股份有限公司是一家「在美國上市的公司」，文章稱，該公司和其他三家多晶矽公司均未就其詢問作出回應。報導中還提到「新特能源股份有限公司」（Xinte Energy）、「特變電工有限公司」、「東方希望有限公司」（East Hope Group）和「保利協鑫」。