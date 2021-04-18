溫家寶憶母訓…在中南海如履薄冰28年

溫家寶撰文回憶母親。（新華社資料照片）

國務院 前總理溫家寶的母親在2020年年末去世，他在2021年清明節前夕撰文追憶母親。他寫道母親在他擔任兩任總理的時候，分別了他兩封信，告訴他孤樹難成林，「要上通、要人和」。相關文章在澳門 導報上刊載，亦曝光溫家寶許多家庭往事。

香港 01報導，溫家寶在中南海工作28年，其中擔任總理10年。溫家寶稱，「對我這樣出身的人來説，『做官』本是偶然之事。我奉命唯謹，如履薄冰、如臨深淵，受事之始，即常作歸計。」

溫家寶稱，「對於我擔當大任，媽媽是憂慮的。我手中一直保存母親的兩封信。一封信寫在 2003年11月，我剛擔任第一屆總理的時候；一封寫在 2007年10月，我即將擔任第二屆總理的時候。」

第一封信寫道，「你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山，家裡更不用説了，得來多麼不易。你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美。」她要求溫家寶做到「要上通、要人和，千萬記住孤樹難成林。」

第二封信寫道，「過去五年的成就是你用心血換來的，來之不易。後五年的工作是艱難複雜的，繼續保持，談何容易。這麼大的國家，這麼多的百姓，經濟又是這麼錯綜複雜，許多事情都要你一一完成，其效果能達到一半，就謝天謝地了。這麼多事，你一個人肩膀有多寬能承受得住？這就需要大家同舟共濟，平平穩穩渡過五年難關。」

溫家寶寫道，「媽媽的心在孩子身上，也在國家身上。她每天看新聞，了解國內外大事。她從不過問我的工作，但經常用各種方式告訴我群眾的反映，提醒我注意。」

2009年2月2日，溫家寶在英訪問期間到劍橋大學演講。臨結束時，一名西方學生擾亂會場，並向主席台扔鞋子。溫家寶稱，「我昂首站立，不為所動，表現出冷靜和鎮定」。

但他不知道就在這一刻，坐在電視機前收看直播的母親，因擔心兒子和受到刺激，而突患腦血管栓塞，從此視力減退、説話困難、行走不便。那一年母親已88歲高齡。