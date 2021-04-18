傳逼退馬雲換整改告終？螞蟻集團澄清：沒討論過

阿里巴巴創辦人馬雲。（美聯社）

螞蟻集團 IPO終止、阿里巴巴遭反壟斷天價開罰，創辦人馬雲 如今沉默、淡出群眾視野不再回應各方猜測。據路透消息指出，螞蟻集團正研究讓馬雲剝離持有的股份及放棄控制權的各種選項。但這項傳言很快被螞蟻反駁，稱從未討論剝離馬雲持股一事。

路透引述了一名熟知監管者的想法及兩名與公司關係密切的消息人士指出，螞蟻集團研究相關選項，是因為中國 監管當局的約談暗示，這樣做或者可以使中國當局針對螞蟻集團業務的整改告一段落。

報導並稱，中國人行及中國銀保監會的官員，今年一至三月分別約談馬雲及螞蟻集團，其中討論到馬雲退出螞蟻的可能性。

但螞蟻集團否認報導內容。螞蟻發言人在聲明中表示，集團從未與任何人討論過剝離馬雲在集團持股的議題。

報導指出，阿里巴巴因為壟斷被處以182.28億人民幣的罰款後，「馬雲的下場論」成了網民熱議。有媒體翻出馬雲多年前說過「中國企業家沒有一個是善終的」對照，認為這是「預言成真」。另一句「我馬雲已經知道自己的結局了」如今聽來也令人唏噓。

對此，中共黨校前教授蔡霞也在推特上寫道，「閱讀螞蟻金服內幕文章，閉口不提中共權貴利用金融爭權奪利；閉口不談螞蟻金服對權力壟斷金融獲暴利的衝擊；文章曝光投資螞蟻金服的資本公司名字，但閉口不談他們究竟是不是權貴的白手套。」她認為一個不保護合法私人財產安全，毫不透明的所謂法治所謂市場，就沒有公平正義，「民企家就是待宰羔羊」。