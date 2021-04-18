智利1050萬人實測疫苗 稱科興保護力達67%

智利17日發布疫苗 的大型實測結果，顯示北京 科興疫苗Coronavac對防止出現新冠肺炎COVID-19 症狀有67%的效力，預防病死則有80%的保護力。

美國 廣播公司新聞網（ABC News）報導，智利衛生部顧問阿勞斯（Rafael Araos）表示，這項實測研究涵蓋1050萬人，包括今年2月2日到4月1日間250萬已接種兩劑及150萬至少接種一劑的人。

智利目前70歲以上年長者的住院情況已大幅下降，部分歸功於年長族群的疫苗接種，但59歲以下的住院情況仍呈現上升。智利目前確診總數達110萬例，近2萬5000染疫病故。

智利衛生部長巴里斯（Enrique Paris）指出，這個數字應能讓國人安心。

智利是最早展開大規模接種的國家之一，這次實測結果是比對智利國內已打完兩劑、打了1劑以及完全沒有接種疫苗的3類人所得。

智利接種的疫苗中，高達86.9%是用北京科興（Sinovac）所製造的Coronavac疫苗，其他則為美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的輝瑞&BNT疫苗。

香港01報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生17日指出，上海的接種劑量已突破1000萬劑，他同時亦提到全國疫苗接種率已達12.2%，居於全球第八位。

國家衛健委在17日公布的最新數據，截至2021年4月16日，中國累計報告已有接種18736.8萬劑次新冠疫苗。