我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

智利1050萬人實測疫苗 稱科興保護力達67%

中國新聞組／北京18日電

智利17日發布疫苗的大型實測結果，顯示北京科興疫苗Coronavac對防止出現新冠肺炎COVID-19 症狀有67%的效力，預防病死則有80%的保護力。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，智利衛生部顧問阿勞斯（Rafael Araos）表示，這項實測研究涵蓋1050萬人，包括今年2月2日到4月1日間250萬已接種兩劑及150萬至少接種一劑的人。

智利目前70歲以上年長者的住院情況已大幅下降，部分歸功於年長族群的疫苗接種，但59歲以下的住院情況仍呈現上升。智利目前確診總數達110萬例，近2萬5000染疫病故。

智利衛生部長巴里斯（Enrique Paris）指出，這個數字應能讓國人安心。

智利是最早展開大規模接種的國家之一，這次實測結果是比對智利國內已打完兩劑、打了1劑以及完全沒有接種疫苗的3類人所得。

智利接種的疫苗中，高達86.9%是用北京科興（Sinovac）所製造的Coronavac疫苗，其他則為美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的輝瑞&BNT疫苗。

香港01報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生17日指出，上海的接種劑量已突破1000萬劑，他同時亦提到全國疫苗接種率已達12.2%，居於全球第八位。

國家衛健委在17日公布的最新數據，截至2021年4月16日，中國累計報告已有接種18736.8萬劑次新冠疫苗。

疫苗 美國 北京

上一則

博鰲亞洲論壇18日登場 聚焦「一帶一路」

下一則

婚鬧…鐵鍊鎖新郎頭 鑰匙竟然不見 最後動用切割機

延伸閱讀

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」
怕副作用 不打第二劑？專家警告：確診恐增加

怕副作用 不打第二劑？專家警告：確診恐增加
「小心自滿」 防疫成功但接種緩慢 這些國家有風險

「小心自滿」 防疫成功但接種緩慢 這些國家有風險
紐約市超500萬人已打至少1劑疫苗 但族裔差別仍明顯

紐約市超500萬人已打至少1劑疫苗 但族裔差別仍明顯

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00
相片中的新娘頸部戴上近90支龍鳳鐲，但都能從容地露出笑容拍照，令網民驚歎。（取材自微博）

90支龍鳳鐲掛脖笑嘻嘻 網驚：貴氣新娘「硬頸」

2021-04-11 10:00
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿