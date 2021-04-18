歐盟擬發表批中國聲明 遭匈牙利反對告吹

匈牙利反對歐盟在19日舉行的外長會議上發表批評中國政府的聲明。圖為匈牙利總理奧班（左）與中國國家主席習近平（右）2019年4月25日在北京就「一帶一路」進行雙邊會談時的合影。（路透資料照片）

除了新疆人權議題，中國 在香港 推出港區國安法也引起歐美多國關切。歐盟 原本將在下周外長會議上發布聲明，表態支持美國與英國的維護香港人權行動，但傳遭到匈牙利反對告吹，甚至下周會議也排除了香港議題。

中央社報導，歐洲聯盟為表態支持英國與美國維護香港人權的行動，原定19日在歐盟外長會議發表聲明，但最終未能獲得全部27個成員國的一致同意。

一位歐盟高層外交人士告訴路透：「匈牙利的論點是歐盟與中國已經有太多問題。」另一位高層外交人士也證實聲明遭到阻擋以及匈牙利的立場。

根據歐洲理事會最新公布的19日外長非正式視訊會議議程，當天焦點是討論衣索比亞、烏克蘭情勢，以及當前時事，並未明列中國及香港議題。但布魯塞爾也有訊息指出，歐盟不排除5月時再嘗試處理批評中國推出港區國安法的聲明。

歐洲議會議員 批匈牙利總理「醜聞行徑」

報導稱，前比利時總理、現任歐洲議會議員維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）17日批評匈牙利總理奧班（Viktor Orban）與中國一起鎮壓香港民主的「醜聞」行徑，並呼籲歐盟更改規則，取消所有成員國一致同意才能行動的作法，否則歐洲的利益和價值觀將繼續被出賣。

匈牙利籍的歐洲議會議員兼復興歐洲黨團（Renew Europe Group）副主席塞赫（Katalin Cseh）也批評這是奧班政府的又一個可恥舉動，強調匈牙利政府應與爭取自由的人站在一起。

匈牙利與中國關係密切，是第一個核准中國製造新冠病毒疫苗的歐盟成員。此外，匈牙利媒體4月初披露，匈牙利政府將在布達佩斯興建上海復旦大學分校，預估造價15億歐元（約18億美元），比照「一帶一路」模式，由中國國家開發銀行提供13億歐元優惠貸款，匈方則指定中國建築集團獨家承攬工程。