博鰲亞洲論壇18日登場 聚焦「一帶一路」

博鰲亞洲論壇18日開幕，圖為論壇新聞中心門口的主題花卉景觀。（中新社）

博鰲亞洲論壇年會18日在海南登場，會議將為期四天，今年主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉 合奏『一帶一路 』強音」，預計將有2000人參與會議。今年適逢博鰲論壇成立20周年，活動又分為六大領域：「解讀中國 」、「把握世界變局和亞洲的發展大勢」、「『一帶一路』合作」、「擁抱產業變革」、「與新技術共舞」和「共享發展」。

博鰲論壇是全世界今年首個以線下會議為主的大型國際會議。線上和線下均有中國領導人出席，將是本屆論壇年會的焦點。

博鰲亞洲論壇18日開幕，17日排練時，身著黎族服飾的志願者前往指定位置。（新華社）

香港文匯報報導，博鰲亞洲論壇秘書長李保東表示，「解讀中國」是基於當前形勢新增的板塊之一，是應參與論壇各方普遍希望加深對東道國中國的了解而設置的。

據悉，本屆年會將有60餘場活動，各活動主題涵蓋了目前焦點：數字貨幣、減貧、自貿港、知識產權、RCEP、人工智能、老齡化、5G、碳中和、糧食安全、新基建、WTO改革、「雙循環」、大灣區、新冠疫苗、網紅、供應鏈等。此外，年會還會圍繞中國、亞洲及全球經濟和社會面臨的重大議題展開討論。

博鰲論壇工作人員17日在論壇主會場進行清潔工作，準備迎接18日的開幕。（新華社）

報導指，本屆年會將特邀多位重磅嘉賓圍繞「一帶一路」合作特點與發展前景等，展開精彩討論，為完善全球治理提供「亞洲視角」，貢獻「博鰲智慧」。截至目前，中國已與171個國家和國際組織簽署了205份共建「一帶一路」合作文件。

而首次舉辦的「全球自由貿易港發展趨勢」分論壇，將邀請國際組織負責人、專家學者及新加坡、阿拉伯聯合大公國、義大利 等世界著名自貿港相關嘉賓出席。