柯瑞訪中卻只能與高層視訊 中網民笑「吃閉門羹」
美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）昨天結束中國訪問轉赴南韓。柯瑞此行並未到北京與中共高層領導人面對面會晤，而是留在上海與中國國務院副總理韓正視訊會面。中網友嘲諷，等於吃了軟「閉門羹」。
新華社報導，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正16日在北京通過視頻方式，會見柯瑞。柯瑞是中美外交關係高度緊張之際，首位訪問中國的拜登政府高級官員。不過，來中國了還只能待在上海視訊會議，中國網友一片酸言嘲諷。
韓正透過視訊向柯瑞表明，美方須承擔應盡責任。強調中方重視與美國開展應對氣候變化對話合作，歡迎美國重返「巴黎協定」，期待美方維護「巴黎協定」，承擔起應盡責任，作出應有貢獻。
但韓正也說，在應對氣候變遷上，「應遵循共同但有區別的責任原則」。亦即，已開發國家和包括中國在內的開發中國家應承擔不同的減排責任等。
韓正還說，中國實施積極應對氣候變化國家戰略，「是全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引導者」。
報導也引述柯瑞表示，應對氣候變遷這一全球性挑戰，美中合作至關重要。「中國為應對氣候變化作出巨大努力」。美國願與中國加強溝通、深化合作，加緊落實「巴黎協定」目標，共同為應對氣候變化危機作出更大貢獻。
撇清美主導？中法德峰會消息先公布
中央社報導，新華社並未指出這場視訊會面的具體時間，而是在深夜、中國最高領導人習近平出席的中法德峰會的消息公布後，才發布消息。習近平16日於三國會議中指，氣候變遷不該成為「地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口」。
有分析認為，中國在柯瑞訪中之際，選擇和德法領袖討論氣候變遷，以及消息發布順序的安排，旨在強調這項議題並非由美國主導。
而美方將在22日至23日主導舉辦全球氣候峰會，全球40個國家和國際組織領導人都會與會，此舉意在今年11月聯合國氣候變化大會之前，彰顯美國在氣候變化問題方面領導地位。柯瑞此次出訪中國也是在說服習近平出席下周峰會，但中國官方尚未透露習近平是否會出席。
另一方面，中國外交部發言人趙立堅在16日的例行記者會上批評美國，對「巴黎協定」不合意就退出，合意就重返。美方至今沒有就如何彌補四年行動空白給個說法，沒有把久拖綠色氣候基金的欠賬補上。
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