柯瑞訪中卻只能與高層視訊 中網民笑「吃閉門羹」

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在北京通過視頻方式會見來華訪問的美國總統氣候問題特使柯瑞。（新華社）

美國 氣候變遷總統特使柯瑞 （John Kerry）昨天結束中國 訪問轉赴南韓。柯瑞此行並未到北京與中共高層領導人面對面會晤，而是留在上海與中國國務院副總理韓正視訊會面。中網友嘲諷，等於吃了軟「閉門羹」。

新華社報導，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正16日在北京通過視頻方式，會見柯瑞。柯瑞是中美外交關係高度緊張之際，首位訪問中國的拜登政府高級官員。不過，來中國了還只能待在上海視訊會議，中國網友一片酸言嘲諷。

韓正透過視訊向柯瑞表明，美方須承擔應盡責任。強調中方重視與美國開展應對氣候變化對話合作，歡迎美國重返「巴黎協定」，期待美方維護「巴黎協定」，承擔起應盡責任，作出應有貢獻。

但韓正也說，在應對氣候變遷上，「應遵循共同但有區別的責任原則」。亦即，已開發國家和包括中國在內的開發中國家應承擔不同的減排責任等。

韓正還說，中國實施積極應對氣候變化國家戰略，「是全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引導者」。

報導也引述柯瑞表示，應對氣候變遷這一全球性挑戰，美中合作至關重要。「中國為應對氣候變化作出巨大努力」。美國願與中國加強溝通、深化合作，加緊落實「巴黎協定」目標，共同為應對氣候變化危機作出更大貢獻。

撇清美主導？中法德峰會消息先公布

中央社報導，新華社並未指出這場視訊會面的具體時間，而是在深夜、中國最高領導人習近平出席的中法德峰會的消息公布後，才發布消息。習近平16日於三國會議中指，氣候變遷不該成為「地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口」。

有分析認為，中國在柯瑞訪中之際，選擇和德法領袖討論氣候變遷，以及消息發布順序的安排，旨在強調這項議題並非由美國主導。

而美方將在22日至23日主導舉辦全球氣候峰會，全球40個國家和國際組織領導人都會與會，此舉意在今年11月聯合國氣候變化大會之前，彰顯美國在氣候變化問題方面領導地位。柯瑞此次出訪中國也是在說服習近平出席下周峰會，但中國官方尚未透露習近平是否會出席。

另一方面，中國外交部發言人趙立堅在16日的例行記者會上批評美國，對「巴黎協定」不合意就退出，合意就重返。美方至今沒有就如何彌補四年行動空白給個說法，沒有把久拖綠色氣候基金的欠賬補上。