中美科學家製造「人猴胚胎」 半人半猴恐掀倫理爭議

食蟹猴。(新華社資料照片)

國際權威學術期刊《細胞》（CELL）近日刊登一篇中美科學家合作的器官移植研究成果，科學家成功製造出存活率較高的嵌合體胚胎「人-猴胚胎」，在體外培養最長存活20天，但沒有繼續育成為胎兒。對於製造「半人半猴」的倫理爭議，昆明理工生物學教授譚韜表明，團隊沒有移植胚胎的計畫。

香港 01報導，嵌合體胚胎技術主要是用作解決器官移植不足的問題。嵌合體動胚胎技術可令生物「長出」人類器官，而且此類器官在移植時，所引起的排斥反應可能會比直接使用正常動物器官少得多。

「人-猴胚胎」研究是將人類的多能幹細胞（pluripotent stem cell），注射入體外培養的食蟹猴胚胎之中。理論上，多能幹細胞具有與胚胎幹細胞（embryonic stem cells）一樣的分化潛能，能夠分化成為所有組織和器官。研究團體在每一個體外受精、發育到第6天的食蟹猴胚胎中，各注射25個人類的多能幹細胞。

研究發現，注射1天後，全部132個胚胎均有出現人類細胞。胚胎發育至第10天，仍有111個胚胎能夠正常生長。不過，隨著時間推移，「人-猴胚胎」的存活率逐漸降低，並在第15天的時候開始銳減。及至第19天，僅有3個胚胎存活。最後在第20天，所有胚胎均告死亡。

除了食蟹猴胚胎的存活率在今次的研究中有所提高外，研究亦發現人類細胞「人-猴胚胎」中的占比達2%至7%，且在上胚層和下胚層中均有出現。

報導指出，過去國外研究嘗試過製造「人-豬胚胎」、「人-羊胚胎」等，但效果都不甚理想。如果繼續培養甚至移植「人-猴胚胎」，讓其最終能夠「出生」，該生物體內的器官，可能都會存在人類細胞。

對於製造「半人半猴」的倫理爭議，論文第一作者、昆明理工大學生物學教授譚韜表明，研究有按照中美兩國的國家法規要求來進行，而且中國 並沒有禁止嵌合體胚胎的實驗，只是需要得到倫理審批。團隊目前沒有移植胚胎的計畫，未來會否繼續培養胚胎，也還需要後續廣泛的討論和倫理論證。