中003航母衛星照片曝光 巨型尺寸接近美福特艦

美媒公布003型航母最新衞星照。（取材自推特@navalnewscom）

中國 截至目前最大的航母003型衛星照片曝光。美國 軍事網站「海軍新聞」（Naval News）15日刊出003型航母正在上海造船廠的清晰衛星照片顯示，003型已完成大部分的組裝工作，船身尺寸與美國「福特」級超級航母非常接近。

香港01引述美國海軍新聞網15日報導稱，位於上海的造船廠正在建造003型巨型航母，尺寸明顯超過中國現役兩艘航母「遼寧艦 」（001型）和「山東艦」（002型）。因計畫採用彈射式起飛與阻攔式降落（CATOBAR）系統，003型航母能搭載更重的艦載機，進一步提升航母的高效性、生存能力及中國海軍的兵力投送範圍。

報導指出，003型航母搭配空警-600讓中國海軍成為僅次於美國海軍和法國海軍，戰力名列全球第三。空警-600類似美軍E-2D艦載固定翼預警機，可大幅增加航母探測作戰範圍。

報導認為，綜合來看，003型航母在尺寸上與美國現役「福特」級超級航母非常接近。003型航母水線部分的長度約300米，比「福特」級航母的317米短些，但仍屬巨型艦。與「福特」級航母最大不同是，003型航母採用常規動力系統，而非核動力系統；至於是否採用綜合電力推進系統尚不得而知。

003型航母預期的另一項先進系統是取代傳統蒸汽彈射器的電磁彈射器（EMALS），使彈射艦載機效率更高。就尺寸和配置而言，003型最接近法國的下一代航母「PANG」，不過後者仍採用核動力系統。

報導最後稱，003型航母組裝非常迅速，更多的模塊已在航母一側堆放。據信會比法國「PANG」航母更早完工，可望在今年底下水。有分析稱003型的服役，將衝擊美國的印太戰略。

另據文匯報報導，中國解放軍在粵東附近海域進行實彈射擊演習之際，「南海戰略態勢感知」智庫官方微博發布消息稱，美國空軍一架RC-135W電子偵察機16日上午抵近廣東外海，並沿著領海基線外50海里左右的距離抵近偵察。該偵察機進入西沙群島南部海域後關閉了ADS-B信號，到西沙北部時才再次打開。有軍事評論稱，美軍偵察機可能是來收集情報數據。