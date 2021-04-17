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故障了？障眼法？ 遼寧號在南海定點停留一天

中國新聞組／北京17日電
中國航母「遼寧號」目前停在海南島東方外海。 （路透）
中國航母「遼寧號」目前停在海南島東方外海。 （路透）

近日網絡上流傳一張衛星照片顯示，4月12日，中國大陸航母遼寧號等艦艇在海南島東方外海距離三亞港約290公里處原地停留一整天。由於時值美國軍艦艦長蹺腳遠觀遼寧號照片風波後，引來遼寧號是否故障的質疑，但也有說法指這是中方刻意散布的假信息，意在給敵對國家進行混淆、認知作戰。

自由亞洲電台報導，這張遼寧號原地不動的照片傳出後，引來軍事專家及網民熱議，有人說是機械故障「卡住」，也有人稱這是中方的「障眼法」。目前尚未見中方回應。

報導引述台灣軍事專家吳明杰在某節目中指出，遼寧號下水已30多年，重要動力來源靠艦上約八具舊型蒸氣鍋爐燒重油，長天數運行存在風險，有可能發生故障，但也不排除在此海域進行載艦機的殲-15的起降訓練。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文分析，遼寧艦此舉並不尋常，但如果是簡單的故障，只要排除就可以低速航行；若需要進一步檢修則可停靠三亞港。如果活動自如，那這次短時間停泊就可能有其他的原因。

鄭繼文表示，必須關注的是未來遼寧艦的動向。4月23日是中共海軍建軍周年紀念日，遼寧艦是否會在這天與停泊三亞港的山東艦進行海上編隊，首度展示大陸「雙航母」戰力，值得注意。

報導並引述台灣軍事評論員亓樂義表示，如果是機械故障，那應該要有一艘四萬多噸的補給艦馬上去處理，不可能讓它在海上漂泊24小時。且不能只看遼寧艦的情況，此次編隊有六艘艦，其他還有五艘水面艦，應根據其他的艦支在他旁邊的相對位置觀察。

台灣軍事專家全球防衛雜誌社採訪主任陳國銘則指出，也不排除這是中國網軍用假訊息散播給敵對國家進行混淆、認知作戰。

遼寧艦 台灣 中國

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