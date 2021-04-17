完成RCEP核准程序 中向東盟交存核准書

中國商務部 公告，中方15日向東盟（東協）秘書長正式交存「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ）核准書。這標誌著中國正式完成RCEP核准程序。

中央社報導，3月迄今，中國已三度公布核准RCEP的相關消息。商務部長王文濤3月8日於「兩會」（全國人大、政協會議）部長通道回答提問時首次表示，中國已正式核准RCEP 。

3月22日，官媒央視App再引述商務部國際司負責人表示，中國成為「率先批准RCEP的國家」，並指所有的成員國都表示，將於2021年底批准協定，推動協定於2022年初生效。

歷經八年磋商，中、日、韓、紐、澳以及東南亞國家協會（ASEAN）十國於2020年11月正式簽署RCEP。

中國官方稱，RCEP是各項指標領先全球的超大自貿區，15個成員國總人口達22.7億，國民生產毛額（GDP）達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，都佔全球總量約30%。

另外，中國日前也已表態，積極考慮加入被視為與RCEP存在競爭關係的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

CPTPP目前有日本、加拿大和澳洲等11個成員國，其前身為美國所領導的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），但美國已在前總統川普執政時期宣告退出。