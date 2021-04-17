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因投書批中遭制裁 冰島律師：我感到非常驕傲

中國新聞組／北京17日電
中國駐冰島大使投書冰島媒體解釋新疆不存在人權問題。(取材自中國駐冰島大使館官網)
中國駐冰島大使投書冰島媒體解釋新疆不存在人權問題。(取材自中國駐冰島大使館官網)

中國駐冰島大使館官網16日突發聲明，指責冰島在新疆人權議題上隨歐盟起舞，因此決定對冰島相關人員實施制裁。冰島媒體指出，被制裁的是一名冰島律師，他曾投書媒體批評中國，不過沒提到過新疆人權問題。

中國駐冰島大使館在聲明中寫道，「日前，冰島基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口，跟隨歐盟對中國有關個人和實體實施單邊制裁。冰方此舉違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中冰關係。」

聲明稱，中方已召見冰島駐中大使提出嚴正抗議，表示堅決反對和強烈譴責。「中方已決定對冰方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假消息的有關人員實施同等制裁。」

聲明並指，「我們要求冰方尊重中方的主權、安全、發展利益，停止借人權問題干涉中國內政。」

對此，冰島晨報報導，冰島律師哈洛森（Jónas Haraldsson）就是被中方制裁的人。哈洛森曾經投書批評過中國，冰島外交部15日告知他已被中國列入黑名單。哈洛森是目前唯一遭中國制裁的冰島人。

然而，報導指出，哈洛森批評中國的文章早在去年10月就已刊出，文中主要批評中國使館擁有的房地產問題、中國遊客問題，以及中國在全球新冠肺炎疫情大流行的角色，未有提到新疆人權問題。

冰島外交部長表示，很訝異中國制裁一般冰島公民，「他們只是行使了憲法賦予的言論自由權，這樣對待他實在不可接受」。冰島外交部對中國大使金志堅表達抗議，冰島駐中大使也對中國提出反對。

據報導，被制裁的哈洛森則說：「我是唯一被中國制裁的冰島人，也就是唯一被中國人認為值得吐口水的人，我當然感到非常驕傲囉。」

此外，中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會上針對媒體提問美國對俄羅斯實施新一輪制裁，中方表態時表示，兩國都是聯合國安理會常任理事國，都是世界上具有重要影響的大國，對國際和平與安全負有重要責任。我們希望各方通過協商和對話化解分歧。

中國 新疆 大使館

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