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太平洋到底是誰家的下水道？趙立堅、日副相隔空互嗆

中國新聞組／北京17日電
日本副首相兼財務大臣麻生太郎近日與中國外交部發言人趙立堅為福島核廢水入海一事隔空互嗆。(路透資料照片)
日本副首相兼財務大臣麻生太郎近日與中國外交部發言人趙立堅為福島核廢水入海一事隔空互嗆。(路透資料照片)

日本政府決定將福島核電站事故核廢水排放海洋，引來中國不滿，外交部發言人趙立堅近日火力全開批日，並飆出金句「太平洋不是日本的下水道」。日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨天回應「難道太平洋是中國的下水道嗎？」。兩人隔空互嗆也引來中國網民加入戰局：「不要轉移焦點，請麻生趕快喝一口你們的核廢水就對了」。

日本政府13日決定將福島第一核電廠的儲存核廢水稀釋後排入海洋，麻生太郎當天並表示，「我們核廢水的氚濃度比中國與南韓核設施排放的廢水還低，喝了又不會有事」。此言引發中國網民不滿，有報導稱日本網民也嗆「那你倒是先喝啊！」

央視報導，趙立堅14日在外交部記者會上針對此事表示，海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道，日方處理核廢水，不應讓全世界買單。至於日本個別官員稱這些水喝了也沒事，請他喝了再說。「太平洋也不是日本的下水道」這句話還上了微博熱搜，成了趙立堅的「金句」。

環球時報報導，有日本媒體昨天詢問麻生太郎對於這一「金句」的回應，麻生太郎表示，「中國說『太平洋不是日本的下水道』，難道是中國的下水道嗎？」，他並稱「這是大家的海洋」。對於日本政府向海洋排放核污染水，麻生說，「我們可以稀釋到世界衛生組織標準的1/7。這是可以飲用的」。麻生還認為日媒對中國外交部的回應進行大肆報導「很有趣」。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎近日與中國外交部發言人趙立堅為福島核廢水入海一事隔空...
日本副首相兼財務大臣麻生太郎近日與中國外交部發言人趙立堅為福島核廢水入海一事隔空互嗆。(取材自中國外交部網站)

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