太平洋到底是誰家的下水道？趙立堅、日副相隔空互嗆
日本政府決定將福島核電站事故核廢水排放海洋，引來中國不滿，外交部發言人趙立堅近日火力全開批日，並飆出金句「太平洋不是日本的下水道」。日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨天回應「難道太平洋是中國的下水道嗎？」。兩人隔空互嗆也引來中國網民加入戰局：「不要轉移焦點，請麻生趕快喝一口你們的核廢水就對了」。
日本政府13日決定將福島第一核電廠的儲存核廢水稀釋後排入海洋，麻生太郎當天並表示，「我們核廢水的氚濃度比中國與南韓核設施排放的廢水還低，喝了又不會有事」。此言引發中國網民不滿，有報導稱日本網民也嗆「那你倒是先喝啊！」
央視報導，趙立堅14日在外交部記者會上針對此事表示，海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道，日方處理核廢水，不應讓全世界買單。至於日本個別官員稱這些水喝了也沒事，請他喝了再說。「太平洋也不是日本的下水道」這句話還上了微博熱搜，成了趙立堅的「金句」。
環球時報報導，有日本媒體昨天詢問麻生太郎對於這一「金句」的回應，麻生太郎表示，「中國說『太平洋不是日本的下水道』，難道是中國的下水道嗎？」，他並稱「這是大家的海洋」。對於日本政府向海洋排放核污染水，麻生說，「我們可以稀釋到世界衛生組織標準的1/7。這是可以飲用的」。麻生還認為日媒對中國外交部的回應進行大肆報導「很有趣」。
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