美新駐中大使進入最後審查階段 他曾主張聯日歐制中

網媒Axios收到知情人士爆料，職業外交官出身的哈佛大學甘迺迪政府學院教授伯恩斯已進入新任美國駐中國大使的最後審查階段。(翻攝自C-SPAN)

美國 網媒Axios收到知情人士爆料，職業外交官伯恩斯（Nicholas Burns）已進入新任美國駐中國 大使的最後審查階段。伯恩斯年初接受德國媒體訪問時，曾主張美日歐應聯手制衡中國，但也要在特定領域與中國合作。

伯恩斯是哈佛大學甘迺迪政府學院教授，曾任國務院發言人、美國駐希臘與北約組織大使以及小布希總統的國務院政務次卿，2008年結束外交官生涯。2020年選戰期間，現任國務卿布林肯雇請伯恩斯擔任拜登 陣營的外交政策顧問。

彭博新聞2月就曾報導伯恩斯成為可能人選，考慮到前四任駐中國大使分別曾任州長與聯邦參議員，他的出線可能顯示拜登比較偏好經驗豐富的外交官，而不是重要的政壇人物。

報導指拜登政府內部共識認為，駐中大使將是拜登任內最關鍵與最重要的外交崗位，從貿易到台灣問題的風險都很高。除伯恩斯外，另一位可能人選則是曾跟中國協商世貿組織入會事宜的美國前貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）。

Axios指外界曾呼籲拜登政府選一個曾經歷選戰的人士派駐北京，理由是中方偏好跟有能力越過官僚體系及直通總統本人的大人物打交道。不過，拜登的國安會議與國務院都強烈關注中國，新任駐中大使將更像是一位執行政策的人，參與政策制定的機會將相對較低。

歐巴馬前總統的第二位駐中大使、前聯邦參議員包可士（Max Baucus）說，拜登需要指派一個讓人驚嘆（wow-wow）的人選，讓全世界知道美中關係的重要性，「另外一個重點是這個人要獲得代表總統協商的授權，大使不應該只是一個信差」。

另據德國之聲報導，伯恩斯一月接受德國「商報」採訪時，曾針對新疆、香港與匈牙利民主問題表示，美、德、法與歐盟應攜手合作，共同捍衛民主和人權。他也建議，面對中國的非法貿易行為，美、日與歐盟應聯合制衡中國，促使中國遵守貿易規則。