與美互別苗頭？中法德搶先拜登一步談氣候

中國國家主席習近平16日在北京同法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行中法德領導人視頻峰會。(新華社)

美國 氣候變遷特使柯瑞訪中之際，國家主席習近平 昨與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行視訊會議。習近平在會中重申，中國 將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，中國作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。

美國總統拜登下周召集全球40國領導人召開氣候視訊峰會，至今中方尚未表示習近平是否會參加由拜登牽頭的峰會，柯瑞訪中被外界解讀為盼促成習近平與會。習近平提前與法國、德國舉行三國領導人氣候視訊會議，頗有在氣候領域上與美國互別苗頭之意。

新華社報導，習近平對於中方的這項宣布形容為「是一場硬仗」，但是「中方言必行，行必果，我們將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體佈局，全面推行綠色低碳循環經濟發展。」

習近平也強調，中方已決定接受「〈蒙特利爾議定書〉吉佳利修正案」，加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體管控。應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。中方將堅持公平、共同但有區別的責任、各自能力原則，推動落實「聯合國氣候變化框架公約」及其「巴黎協定」。

習近平也指出，中歐關係面臨新的機遇，也面臨各種挑戰。中方將擴大高水準對外開放，為包括法、德企業在內的外商投資企業營造公平、公正、非歧視的營商環境，希望歐方也能以這樣的積極態度對待中國企業。

馬克宏則表示，歡迎中方宣佈力爭於2060年前實現碳中和，願同中方一道，推進法中、歐中經濟關係進一步發展。梅克爾則表示，德法中三國加強合作應對氣候變化非常重要，歐方願同中方加強政策溝通與對接。

此外，中國人民銀行行長易綱透露，人行正在探索在對金融機構的壓力測試中，系統性地考慮氣候變化因素，逐步將氣候變化相關風險納入宏觀審慎政策框架。

易綱預計 ，2030年前，中國碳減排需每年投入人民幣2.2兆元；2030至2060年，需每年投入人民幣3.9兆元，要實現這些投入，單靠政府資金是遠遠不夠的，需引導和激勵更多社會資本參與。