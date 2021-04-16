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牠穿Nike鞋躺商標…酸中國人邊罵邊買? Nike兔T恤下架

中國新聞組／香港16日電
Nike兔子T恤寫有「DON’T LOSE BY A HARE」。（取材自官網）
Nike兔子T恤寫有「DON’T LOSE BY A HARE」。（取材自官網）

知名運動用品Nike捲入新疆棉風波、遭抵制事件似乎尚未完全平息。Nike近日推出一款兔子T恤再次引起中國網民憤怒，不少網民認為T恤上的「兔子」代表中國，躺在Nike商標上的兔子穿Nike鞋，像在嘲諷中國人「一邊罵一邊買」，有辱華嫌疑。目前這款T恤已從Nike中國官網下架。

香港01報導，網民13日在豆瓣網上發文稱「抵制到底好嘛，耐克（Nike）這個土」，並附上Nike的兔子T恤照片。T恤上，一隻兔子悠閒躺在Nike的商標上，下方寫有「DON'T LOSE BY A HARE」（不要輸給兔子）的字樣。

據悉，在中國知名漫畫「那年那兔那些事兒」中，兔子代表中國，作者「逆光飛行」亦會以「我兔」一詞借指中國或是中國共產黨，而中國網民也喜歡稱呼自己為「種花家的兔子」（中華家的兔子）。由於T恤中兔子穿上Nike鞋，因此有網民聯想到這是在嘲諷中國人「一邊罵，一邊買」。此外，這件T恤在官網呈現時，模特兒全為東方臉孔。

此前報導，新疆棉風波延燒後，Nike曾在網上舉辦「折扣好貨立即選購」活動販賣鞋款，結果開賣前已有34.6萬人預約，正式開賣時更1秒極速售罄，當時引發網民熱議「嘴上說不要，身體還是很誠實」。

漫畫「那年那兔那些事兒」以宣揚愛國主義為題材，自2011年開始連載便獲大量關注，漫畫裡的兔子就是代表「我們國家」，連在央視宣傳也是這樣描述，因此不少中國網友認為Nike該款T恤上的兔子及「不要輸給兔子」的字樣，可謂充滿挑釁意味。

但也有網民解釋稱，這句話應該是「DON'T LOSE BY A HARE」，即「一隻兔子說，不要輸/不會輸」、「龜兔賽跑的兔子穿上Nike的鞋就不會輸了的意思」。

網民發文稱要抵制Nike，原因與Nike兔仔T恤有關。（取材自豆瓣）
網民發文稱要抵制Nike，原因與Nike兔仔T恤有關。（取材自豆瓣）

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