與拜登氣候峰會前夕 習近平先視訊法德領導人

中國國家主席習近平應法國總統馬克宏邀請，在16日於北京出席中法德領導人氣候視訊峰會。（新華社資料照片）

中國 外交部4月15日宣布，國家主席習近平應法國總統馬克宏邀請，在16日於北京出席中法德領導人氣候視訊峰會。

香港01報導 ，這次三國氣候峰會正值美國 總統拜登 在4月22日一連兩天舉行領袖氣候峰會前夕，華府早前表示，獲邀國家領導人包括習近平、俄羅斯總統普亭、英國首相強生、印度總理莫迪、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾和日本首相菅義偉等。

法新社報導，此次法中德領導人視頻會議，旨在關於氣候議題的多項重要的國際會議前，三國領導人在氣候議題上交換意見。

值得關注的是，法中德領導人舉行視頻會議，正逢美國氣候特使柯瑞在中國進行訪問，柯瑞目前在上海就氣候議題於中國官員進行磋商。報導並引述中共黨媒人民日報旗下環球時報指出，中國「現在對全球氣候治理負有責任」，不會陷入以美國為中心的氣候倡議中。

俄羅斯克里姆林宮3月29日表示，莫斯科方面將按規定程序考慮拜登邀普亭參加氣候峰會的邀請，克里姆林宮認為氣候議題非常重要。

目前美中關係持續緊張，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）4月13日在例行簡報會上被問到會否趁機解決與中國的緊張局勢，並重建關係時，強調美國將在各個層面上與中國接觸，美國對華尋求的是競爭而不是衝突，因此現時最重要的是重建美國經濟，並繼續關注美國所關心的領域。