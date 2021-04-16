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第3輪沙塵暴來襲 北京下起泥雨、「髒髒車」滿街跑

中國新聞組／北京16日電
2021年4月15日，北京出現沙塵大風天氣，天空陰沉、暗黃，同時伴隨降雨。泥點落到了窗戶玻璃上。（取材自中國天氣網）
2021年4月15日，北京出現沙塵大風天氣，天空陰沉、暗黃，同時伴隨降雨。泥點落到了窗戶玻璃上。（取材自中國天氣網）

中國中央氣象台15日傍晚6時再度發布沙塵暴藍色預警，這已經是中國今年第三輪沙塵暴天氣。內蒙古多地遭遇沙塵暴襲擊，在7分鐘的時間裡，呼和浩特市一棟樓被沙塵「淹沒」；北京則在15日下午受沙塵影響，大風攜裹沙塵，讓多地下起「泥雨」，「髒髒車」滿街跑。

綜合媒體報導，內蒙古自治區氣象台15日10時發布大風藍色預警信號，內蒙古西部大部和中部偏北地區已受大風影響，平均風力為6～7級並可能持續。

北京市氣象台則指出，受沙塵輸送影響，15日下午至前半夜北京市將有沙塵天氣，最低能見度6公里左右。由於上游土壤濕度較3月份偏高，加之降水的抑制作用，此次沙塵強度明顯弱於3月15日和28日的沙塵暴過程。

「大風伴沙塵，局地小陣雨，沒準就是泥雨了」。北京在15日下午4時左右，大風沙塵泥雨雷電輪番來襲，多地出現降雨，甚至下起了小泥雨。

突如其來的「泥雨」，讓不少北京的朋友非常難受，因為不論你是淺色衣服還是黑色衣服，都得遭殃，讓你秒變「泥娃娃」。

此外，路上的汽車已經變身「髒髒車」，司機們紛紛發文示警注意行車安全，不要被「泥們」擋住視線。段子手們則紛喊「黃曆防不住黃泥」，「天降瑞泥，大吉！」

北京 沙塵暴 中國

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