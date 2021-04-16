核廢水會污染食鹽？中掀民生恐慌 臨海城市曝囤鹽潮

中國電商平台資料顯示，近日碘鹽類商品的搜索、成交資料出現環比上升322%。(取材自中新經緯)

日本 政府決定福島核廢水排海引發關注，意外在中國 掀起「囤鹽」民生恐慌。中青網報導，中國電商平台資料顯示，近日碘鹽類商品的搜索、成交資料出現環比上升322%，尤其在臨海省市：浙江，廣東，福建，山東和遼寧部分城市最明顯。

食鹽是否會被污染？食鹽供應是否受到影響？中新經緯引述中國食品產業分析師 朱丹蓬表示，日本排放核廢水入大海，對海洋整個生態造成巨大影響，從魚類海鮮類來說影響很大，對於海鹽來說也是一樣，無論從政策端、資本端、產業端、消費端，都會引發巨大的連鎖的反應跟影響。

不過，朱丹蓬表示，除了海鹽，食鹽種類還包括湖鹽、井鹽等，特別像湖鹽這一塊，青海、寧夏都可以去供給，不需要恐慌性地搶購囤鹽。

另據深圳特區報讀特新聞客戶端報導，深圳鹽業表示，根據該公司目前獲得的數據情況，近日，深圳市場上食鹽的銷售並沒有出現較大波動，總體銷售情況正常，食鹽市場供應穩定，市民能夠隨時購買到生活所需的食鹽。

針對有民眾對食鹽安全的擔心，深圳鹽業表示，民眾無需過度恐慌，國家食鹽製造出品均有嚴格標準，市場上正規渠道購買的食鹽，都是符合國家統一的安全標準的。