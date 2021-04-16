反福島核廢水入海 中召見日本大使提嚴正交涉

圖為1月8日拍攝的日本福島第一核電站和核污水儲水罐。(新華社)

針對日本 政府以海洋排放方式處置福島核電站事故廢水的決定，中國 外交部昨天召見日本駐華大使提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。同日，外交部發言人趙立堅也嗆日，別以為得到了美國 的「感謝」就吃了定心丸；請日本政客用核廢水做飯，並保證海產品不會被核廢水污染。

中國外交部部長助理吳江浩昨天召見日本駐北京大使垂秀夫表示，日方有關決定置全球海洋環境於不顧，置國際公共健康安全和周邊國家人民切身安全利益於不顧，涉嫌違反國際法和國際規則，中方強烈敦促日方收回排放入海錯誤決定，以及確保核廢水處置問題嚴格接受國際評估、核查和監督。

吳江浩並表達中國三個立場。第一，日方應重新審視福島核電廠廢水處置問題，收回排放入海錯誤決定；第二，日方在國際機構框架下成立包括中國專家在內的聯合技術工作組，確保核廢水處置問題嚴格接受國際評估、核查和監督；第三，在與利益攸關方和國際機構協商一致前，日方不得擅自啟動核廢水排海。中方將保留作出進一步反應的權利。

同日，趙立堅在外交部記者會上也把矛頭指向日本這項決定。大公報報導，趙立堅表示，日方擅自單方面決定把核廢水排入海洋，極其自私自利。日本一些政客費盡心機想要證明核廢水「清白」，那就請他們把核廢水用來飲用、做飯、洗衣服或者灌溉，請他們保證海產品不會被核廢水污染，請他們接受國際原子能機構建議，同包括中韓在內的有關國家合作成立技術工作組開展評估。

趙立堅提醒，日本別以為得到了美國的「感謝」就吃了定心丸。美國身體很誠實，一邊點讚，一邊禁止日本大米、魚類等產品進口。美國食品藥品管理局強調，由於輻射和核污染相關公共衞生問題，已加強對日本受管制產品的監管。對美國這種政策，不知日本方面作何解釋？

中國商務部新聞發言人高峰昨天也表示，對日本政府這項決定，商務部將認真評估可能對相關食品及農水產品安全和貿易造成的嚴重威脅，保障中國消費者安全。

另自由亞洲電台引述香港眾新聞報導稱，翻查中國官方資料發現，中國現存的49座核電機組，都有將核廢水傾倒進大海。其中距離香港僅50公里的大亞灣核電站，放射性物質「氚」的排放上限，比日本福島的排放標準高出十倍。但這項指控尚未獲中國官方說法。