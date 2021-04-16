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中漁民撈到「怪魚」有螺旋槳還帶翅膀 央視：竊密裝置

記者戴瑞芬／綜合報導
央視新聞披露漁民撈獲的境外間諜竊密裝置。圖為新型海洋無人潛航器波浪滑翔機。（央視截圖）
央視新聞披露漁民撈獲的境外間諜竊密裝置。圖為新型海洋無人潛航器波浪滑翔機。（央視截圖）

江蘇、浙江、海南等地漁民，近月出海捕魚，撈到大批「怪魚」，漁民表示「起網起到一半，發現漁網比平時要沉得多，以為撈到了大魚，可漁網出水後，發現「怪魚」後邊帶螺旋槳，兩邊帶翅膀。」

央視報導，沿海漁民捕撈的「怪魚」，經漁政和國家安全部門研究後，發現是間諜情報裝置。

水聲工程專家唐建生指出，這個裝置上面是一個看似小船的水面艇，下面有一個包括六個翼和螺旋槳的水下驅動單元，水面艇和水下驅動單元由一根掛纜來連接。從外形來判斷，是先進的波浪滑翔機。

專家研判，從裝置的磨損程度來看，推測它在目標海域已經工作了很長時間。

央視報導，國家安全部門指出，專家說的波浪滑翔機其實是新型海洋無人潛航器，由水面艇、掛纜、水下驅動單元三部分組成，利用波浪的起伏提供動力向前行進，再通過太陽能為儀器的資料獲取、通信、定位等功能提供能量。

漁民撈獲的波浪滑翔機，並不是中國製造和使用的裝備，可以確定是境外國家在中國海域秘密投放的竊密裝置，研判已經長時間在周邊海域實現偵察和情報搜集任務。

國家安全部門指出，波浪滑翔機搭載了非常多的感測器，能夠搜集目標海域的水溫、鹽度、密度、海流及水下聲場等與軍事活動密切相關的海洋信息，同時配備攜帶的無線電通信裝置，還可以即時接受外部指令，到指定地點去進行監視、偵察等情報搜集工作。

央視引述中國軍事科學院前世界軍事研究部副部長羅援表示，包括美法等艦群頻繁出沒南海、東海發動「航行自由」(Freedom of Navigation Operations, FONOPs)任務，疑涉情報收集。

羅援表示，「你的航行自由，並不等於你橫行自由，你不能橫行霸道。把你的一些深水探測器扔到我們家門口，這不就是一個小偷的窺視行動嗎？」

央視報導，「怪魚」事件引發國安警惕，境外間諜情報機關將海洋作為新戰場，在沿海地區開展情報搜集活動，今後必須要加強海洋安全屏障的建設。

江蘇、浙江、海南等地漁民，近月出海捕魚，撈到大批怪魚，經漁政和國家安全部門研究後...
江蘇、浙江、海南等地漁民，近月出海捕魚，撈到大批怪魚，經漁政和國家安全部門研究後，發現是間諜情報裝置。(央視截圖)

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