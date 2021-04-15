「人權」成決策因素 日企可果美公司停用新疆番茄

日本番茄醬巨人可果美公司已停止從中國新疆省進口番茄。（路透）

日媒報導，以番茄商品聞名的日本 知名食品大廠可果美（KAGOME）考量「人權問題」等因素後，決定今年內停用新疆 生產的番茄。對此，中國 官媒引述專家稱，可果美此時表態可將國際對日本把福島核廢水排入海洋的關注，重新轉移回新疆人權問題，這可能是日美首腦會談前，日本送給美國的「禮物」。

日本經濟新聞引述可果美官方說法稱，該公司會在2021年年底前停止使用中國新疆生產的番茄加工產品，同時「正在確認（過去使用的番茄）是否在侵犯人權的環境下生產出來」。路透引述一位公司發言人表示，連同成本與品質，「人權問題已成為決策因素之一」。

日本知名食品大廠可果美以番茄商品聞名，不過最新報導指出該公司將於今年內停用新疆生產的番茄。(取材自可果美官網)

日經新聞指出，可果美可能是日本第一家基於維吾爾族被迫勞動問題，而與新疆地區中止商業往來的企業。可果美去年停止從新疆進口用於部分醬汁產品的番茄膏，之前已經進口的番茄在今年底前將使用完畢。

報導並稱，可果美可能因此受到的營運影響似乎很輕微。可果美對新疆番茄膏的採購量逐年下滑，如今在該公司使用番茄的占比不到1%，且去年就已停止輸入新疆番茄，再加上中國只占可果美0.4%的營收，未來將改用其他國家進口的番茄取代，生產不受影響。

有分析指出，這次可果美的行動是日本首次有大型企業因新疆問題採取措施，可能會進而影響其他日本企業的未來動向。

聯合國糧農組織（FAO）資料顯示，中國是2019年全球最大番茄生產國，供應量達6276萬噸，約占全球產量的35%。新疆地區因夏季日照充足且日夜溫差大，尤其適合種番茄。美國今年1月以人權問題為由，禁止新疆番茄和棉花，聯合國也敦促全球企業「仔細檢視供應鏈」，查明有無拘禁維吾爾人並強迫勞動情事。

中國官媒環球時報引述黑龍江省社科院東北亞研究所所長笪志剛表示，日本要把福島核廢水排入海洋的決定成為世界焦點，可果美此時關於涉疆問題的表態，某種程度上可以分散熱點，更重要的是可以重新激活西方國家針對中國所謂「人權問題」的指摘。

笪志剛認為，即將召開的日美首腦會談很有可能涉及人權問題。有消息稱日本首相菅義偉訪美之前可能出台某種對華制裁「作為送給美國的禮物」。日企選在這個時間點對涉疆表態看似突兀，但把焦點轉移到人權問題上，似乎也能產生「禮物」的效果。