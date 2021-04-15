「別開槍，我不是中國人」…網售自保T恤 環時轟醜陋

網購平台出現多款印有「我不是中國人」字樣的T恤。（取材自官網）

美國近期發生多起仇恨亞裔 人士犯罪案件，並出現「只要表明自己不是中國 人便可免遭種族歧視 」的聲音。網購平台因此出現多款印有「I'm not Chinese」（我不是中國人）字樣的T恤等商品，引發中國官媒批評為「醜陋」。有中國網民則稱，面對歐美等國的制裁，中國一再忍讓，沒有「強烈殺傷性」反擊，「難怪處處被侮辱」。

環球時報報導，在海外網購平台Redbubble搜索「I'm not Chinese」，會出現多款印有亞裔細分字樣的產品，其中有多款印有「Yes,I'm Asian.No,I'm not Chinese」（我是亞洲人，但不是中國人）、「Don't shoot,I'm not Chinese」（別開槍，我不是中國人）或是寫道「我不是中國人」等字樣的T恤。

除了T恤，還能搜尋到寫著類似文字的水杯、口罩、手機殼等商品。但目前在Redbubble已搜尋不到上述商品，疑似被下架。

公開資料顯示，Redbubble成立於2006年，是總部位於澳洲墨爾本的上市公司。Redbubble運營產品包括印花、T恤、連帽衫、靠墊、羽絨被套、綁腿、貼紙、裙子和圍巾。

對此，環時稱這種產品上的英文帶上侮辱性詞彙的現象很「醜陋」。並引用中國外交部發言人趙立堅之前表示，美國上屆政府有關政客發表公開或暗示性仇外言論，這種做法直接導致針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪愈演愈烈。

不少中國網民對這類「對中國侮辱性極強」的商品感到憤怒。也有網民覺得不用大驚小怪，「就是一些起不了作用的商業行為，大驚小怪反而幫他們做了宣傳」。