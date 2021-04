「別開槍，我不是中國人」…網售自保T恤 環時轟醜陋

網購平台出現多款印有「我不是中國人」字樣的T恤。(取材自官網)

美國近期發生多起仇恨亞裔 人士犯罪案件,並出現「只要表明自己不是中國 人便可免遭種族歧視 」的聲音。網購平台因此出現多款印有「I'm not Chinese」(我不是中國人)字樣的T恤等商品,引發中國官媒批評為「醜陋」。有中國網民則稱,面對歐美等國的制裁,中國一再忍讓,沒有「強烈殺傷性」反擊,「難怪處處被侮辱」。

環球時報報導,在海外網購平台Redbubble搜索「I'm not Chinese」,會出現多款印有亞裔細分字樣的產品,其中有多款印有「Yes,I'm Asian.No,I'm not Chinese」(我是亞洲人,但不是中國人)、「Don't shoot,I'm not Chinese」(別開槍,我不是中國人)或是寫道「我不是中國人」等字樣的T恤。

除了T恤,還能搜尋到寫著類似文字的水杯、口罩、手機殼等商品。但目前在Redbubble已搜尋不到上述商品,疑似被下架。

公開資料顯示,Redbubble成立於2006年,是總部位於澳洲墨爾本的上市公司。Redbubble運營產品包括印花、T恤、連帽衫、靠墊、羽絨被套、綁腿、貼紙、裙子和圍巾。

對此,環時稱這種產品上的英文帶上侮辱性詞彙的現象很「醜陋」。並引用中國外交部發言人趙立堅之前表示,美國上屆政府有關政客發表公開或暗示性仇外言論,這種做法直接導致針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪愈演愈烈。

不少中國網民對這類「對中國侮辱性極強」的商品感到憤怒。也有網民覺得不用大驚小怪,「就是一些起不了作用的商業行為,大驚小怪反而幫他們做了宣傳」。