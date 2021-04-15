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日官員稱核廢水喝了沒事 趙立堅：請他喝了再說

記者羅印冲／綜合報導

中國外交部14日舉行例行記者會，有記者提問，日本政府正式決定以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水，有日本官員稱「這些水喝了也沒事」。對此，中國外交部發言人趙立堅強調海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。對於「喝水沒事」的說法，他回應「那請他喝了再說」。

澎湃新聞報導，日方排海工作預計2年後開始，將持續30年，擬排放核廢水超過100萬噸，排放數量之大、持續時間之長、涉及地域之廣、風險等級之高，前所未有。

日本東京福島等多地發生抗議遊行，當地民眾打出海洋在哭泣，魚類在哭泣，地球在哭泣等標語。除了中國、韓國、俄羅斯、歐盟以外，311個環保團體向日方表示堅決反對。

趙立堅提出三問題，希望日方回答：

第一，日方真的聽到國內外的質疑和擔憂嗎？日本執政黨一些議員表示，核廢水應長期儲存，而非一排了之，現在做決定欠缺考慮。日本漁業協會發表抗議聲明稱，政府決定將給日本漁業帶來沉重打擊。

第二，日方此舉真的符合國際法？日本是聯合國海洋法公約締約國，根據公約，各國應確保在其管轄或控制範圍內的事件或活動所造成的汙染，不致擴大到行使主權權利的區域之外。

第三，日方擬排放的核廢水真的符合國際標準？國際原子能機構專家組評估報告明確指出，福島核電站現有經過處理的含氚廢水中仍含有其他放射性核素。據東京電力公司統計，核廢水中共含有62種放射性核素。

對日方提出「徵得美方的許可」一事，趙立堅稱美國的許可不等於國際社會的許可。既然美方重視環境問題，就應該切實負起責任，從維護海洋環境和人類健康安全出發，敦促日方以誠實、科學、負責任的態度，慎重對待福島核電站事故核廢水處置問題，而不是不分是非，不講原則，採取雙重標準。

趙立堅說，有關跡象表明，日本福島核汙染可能已擴散到北美地區。海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。日方處理核廢水，不應讓全世界買單。

日本 趙立堅 中國

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