中美談氣候變化合作 談判桌上2老將又見面

中國氣候變化事務特別代表解振華。(中新社資料照片)

美國 氣候特使柯瑞 14日抵達上海，將與中國 氣候變化事務特使解振華會談。中國媒體報導，在氣候變化領域，柯瑞與解振華都是名副其實的「老將」，兩人在多年前就已打過交道。

北京青年報報導，柯瑞出生於1943年，在美國前總統歐巴馬的第二個任期內，擔任過第68任美國國務卿。在任期間，柯瑞曾多次訪問中國。

2020年11月23日，作為「當選總統」的拜登，任命柯瑞為美國總統氣候問題特使，全職應對氣候變化，同時進入美國國家安全委員會，直接向拜登匯報工作。這是美國首次設立「總統氣候問題特使」一職。拜登上台後曾表示，氣候問題將成為美國外交政策的重點之一。

而在氣候變化領域，柯瑞是名副其實的「老將」。1992年開始，他就開始在國際上參加一系列與氣候變化相關的活動。在歐巴馬政府時期，柯瑞還曾主導氣候變化談判進程並促成「巴黎協定」的簽訂。這次訪問中國，是柯瑞上任後首次亞洲行的一部分。

據報導，同柯瑞一樣，解振華也是氣候變化領域「老將」，多年前就與柯瑞打過交道；「聯合國氣候變化框架公約」第21次締約方會議（世界氣候大會）2015年在巴黎舉行，在「巴黎協定」達成的最後時刻，某個小國突然反水，大會議程被迫「封凍」。當時，時任大會主席法比尤斯和大會秘書處秘書長、美國國務卿柯瑞找來解振華商量。

另據香港文匯報報導，在柯瑞訪問中國的同一天，美方也派代表團抵達台灣訪問。外界猜測美國於同一天分別向大陸和台灣派出訪問團，意欲何為？

報導引述北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇指出：「兩個代表團訪問同時進行，必然使外界更加懷疑美國人究竟對推動中美在氣候變化領域合作有多大誠意。美國政府進行這樣自相矛盾的處理，可能會導致氣候變化這一當前看來兩國唯一有可能合作對話的領域，也暫時受到波及。」