破冰？柯瑞訪上海討論氣候變化合作 重啟中美高層互動

美國氣候特使柯瑞14日訪問中國，是拜登政府訪中的最高層級官員。（美聯社）

美國 氣候特使柯瑞 14日至17日訪問中國 上海及南韓首爾，將與中國氣候變化事務特使解振華會談。柯瑞是美國總統拜登就任後訪問中國層級最高的政府官員，雙方將就氣候變化合作、「聯合國氣候變化框架公約」第26次締約方大會等交換意見。

柯瑞於14日晚間抵達上海，其車隊約在晚間10時45分駛入位於上海浦東的東郊賓館。

拜登將於22至23日主辦氣候領袖視訊峰會，邀請包括俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平等40位領袖參加，預料會中將宣布更具企圖心的各國減碳目標。

柯瑞13日接受華爾街日報專訪時表示，他的團隊將致力於找出強制中國落實減碳的方法。

華府智庫威爾遜中心中國環境論壇主任吳嵐認為，柯瑞對中國的訪問是美中在氣候變化問題上的高層互動在暫停了四年後的一次「重啟」，但兩國並不會一夜之間回到歐巴馬政府時期那種在氣候問題上的深度合作。

她對美國之音說：「氣候變化問題對兩個國家都很重要，不過美國現在還有一切別的重要問題在跟中國談，我不知道柯瑞有多大的活動空間，所以這場訪問只是一個新的開端，我並不期待它會帶來重大的宣布。」

近來，柯瑞在多個場合強調，美中面臨廣泛的分歧，他主張將氣候變化問題「單獨處理」。不過中國方面似乎並不樂於這麼做。中國國務院發言人趙立堅今年1月在記者會上表示，中美在具體領域的合作不是「溫室裡的花朵」，必然與整體美中關係息息相關。

柯瑞對中國的訪問是其亞洲之行的一部分，上周他在印度表示，他對與中國的合作「抱有希望」，但「沒有信心」。

一個月前，兩國高級外交官員在美國阿拉斯加進行的首次面對面會談充滿針鋒相對的緊張氣氛。柯瑞的中國之行是否會成為美中關係的「破冰之旅」引發外界關注。

另據中央社報導，柯瑞應不會見到中國國家主席習近平或國務院總理李克強；但中共政治局委員楊潔篪和中國國務委員兼外交部長王毅則有機會與他會面。中國國務院副總理韓正也有可能和柯瑞舉行視訊通話。韓正是分管氣候變遷事務的中共政治局常委。

紐約時報評論則稱，柯瑞的訪問凸顯出拜登政府在氣候、抗疫和核擴散等共同挑戰方面與中國合作的意願，儘管華盛頓和北京正陷入日益激烈的政治、技術和軍事競爭。分析人士認為，氣候變化問題是美中相對比較有可能實現合作的領域。