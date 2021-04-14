加拿大提醒赴中防任意拘留 中：憑空捏造、毫無根據

加拿大在赴中國旅遊建議中警告，與新疆維吾爾族自治區有家庭或族裔聯繫的人，恐面臨「任意拘留的危險」，中國外交部13日反駁毫無根據。（取材自中國外交部網站）

加拿大 政府在最新的赴中國 旅遊建議中警告，與新疆 維吾爾族自治區有家庭或族裔聯繫的人，可能會面臨「任意拘留的危險」，一些加拿大公民的中國籍家屬已被拘留。中國外交部13日對此反駁「加拿大方面有關旅行提醒毫無根據。」並強調「任何在華外國公民，只要遵紀守法，就沒有必要擔心。」

外媒報導，加拿大全球事務部11日在官網更新了赴華旅行建議，稱中國當局越來越頻繁在「沒有正當程序」的情況下拘留新疆地區的少數族裔和穆斯林，一些加拿大公民的中國籍家屬已被拘留。

建議指出：「如果你與新疆維吾爾自治區有家庭或族裔聯繫，你可能面臨任意拘留的風險。」

澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅於13日主持的例行記者會上表示，加拿大方面有關旅行提醒毫無根據。「我們已經多次批駁美西方國家一些機構和人員憑空捏造的涉疆謊言。」當前新疆社會和諧穩定、經濟持續發展、人民生活明顯改善，各族人民充分享有生存權、發展權等各項權利。

趙立堅指出，任何在華外國公民，包括加拿大公民，只要遵紀守法，就完全沒有必要擔心。