不幻想美會撤制裁 華為：盼今年活得好一點

華為副董事長、輪值董事長徐直軍。（取材自觀察者網）

過去兩年，遭遇美國 三輪制裁的中國電訊巨頭華為 公司副董事長、輪值董事長徐直軍12日表示，今年華為的目標還是「活下來」。另外，徐直軍也說，拜登 政府上台後，華為對從美國實體清單解除出來「不抱任何幻想」。

據證券時報旗下新媒體平台「e公司」報導，在華為12日舉行的分析師大會上，華為高管最新對外闡釋了華為2021年五大發展戰略。此外，華為高管還透露，目前華為正與廣汽、長安、北汽合作聯合「造車」，將在今年四季度陸續推出基於華為ICT技術的汽車。

日前，華為公布了2020年成績單，全年實現銷售收入8914億元人民幣，同比增長3.8%，淨利潤640億元，同比增長3.2%。對於這樣的業績，華為副董事長、輪值董事長徐直軍在會上說：「符合預期」。

不過，徐直軍也透露，「2021年對華為而言是繼續充滿挑戰的一年。」「今年華為的目標還是活下來，2021年活下來還是很有希望得，但是今年希望活得好一點。」

徐直軍表示，拜登政府上台，華為對從美國實體清單解除出來不抱任何幻想，未來華為將長期處於美國制裁之下，因此，目前華為的發展戰略都是圍繞制裁下華為如何發展得更好而展開，「今年我們有一些時間來討論未來華為將如何走」。

另外，徐直軍也表示，美國對華為制裁造成全球企業的恐慌性備荒是今年半導體行業的供應緊張與緊缺的重要原因，華為呼籲全球全球半導體產業盡快恢復合作常態。

港媒報導，美國政府自2019年5月至今，共對華為進行三輪制裁，先是將華為及其70家附屬公司列入實體清單，禁止美國企業向其提供技術和產品，後又禁止任何使用美國軟件或美國製造設備的企業為華為供應產品，第三輪制裁則直接封鎖華為獲得晶片。