核廢水入海 環時罵：日作惡、美縱容 雙簧令人不齒

日本決定排放核廢水一事，引發眾多中國網友評擊。(取材自微博)

日本 政府13日決定以海洋排放處置福島核廢水引發周邊國家不滿，美國國務院 則發表聲明支持日本決定，對此，中共黨媒人民日報旗下環球時報13日發社評痛批「日美圍繞核廢水的雙簧表演令人不齒。」

該篇社評開頭直斥，日本政府決定向海洋排放福島第一核電站事故產生的核廢水。「這是一個可恥的決定」，一旦實施，那些核廢水將對整個太平洋乃至更大範圍的生態環境構成威脅。

社評表示，日方聲稱已經對這些污染水做了無害處理，並將在排放前稀釋到符合標準。但這些沒有得到周邊國家和國際環保組織的監督。而且重要的是，世界上從未有過核事故產生的污染水向海洋排放的先例，它的長期後果難以估量。

社評寫道：「日本之所以敢這樣幹，根本原因是得到了美國的縱容。美國國務卿布林肯北京時間星期二上午竟然發推特公開『感謝』日本處理核廢水的『透明努力』，這一感謝過於神奇，堪稱『喪事喜辦』的絶版。」

社評進一步指，「如果世界其他國家做同樣的事情，無論多透明，美國也決不會不加指責反而發個獎章，西方輿論的態度也會更激烈。黨同伐異搞到這樣的地步，雙標得顛倒榮辱，作惡成了負責任，應有的批評換成了讚揚，這不能不說是人類現代文明之恥。」

社評說：美國持這一態度，顯然與日本離它地理遙遠有關。如果這些核廢水在美國附近的海域排放，華盛頓一準會是另一態度。不過社評也稱，「獨善其身只能是美國的幻想和短視。」

社評提到，「美國如此『感謝』日本，是很惡劣的地緣政治表演」，它將強化日本向海洋排放核廢水的示範作用，在產生長期環境危害的同時，也將形成政治誤導：「多麼壞的事情都是可以通過政治和輿論手段洗白併合理化的，定性和裁判權高於一切。」