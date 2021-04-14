我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

核廢水入海 環時罵：日作惡、美縱容 雙簧令人不齒

中國新聞組／北京14日電
日本決定排放核廢水一事，引發眾多中國網友評擊。(取材自微博)
日本決定排放核廢水一事，引發眾多中國網友評擊。(取材自微博)

日本政府13日決定以海洋排放處置福島核廢水引發周邊國家不滿，美國國務院則發表聲明支持日本決定，對此，中共黨媒人民日報旗下環球時報13日發社評痛批「日美圍繞核廢水的雙簧表演令人不齒。」

該篇社評開頭直斥，日本政府決定向海洋排放福島第一核電站事故產生的核廢水。「這是一個可恥的決定」，一旦實施，那些核廢水將對整個太平洋乃至更大範圍的生態環境構成威脅。

社評表示，日方聲稱已經對這些污染水做了無害處理，並將在排放前稀釋到符合標準。但這些沒有得到周邊國家和國際環保組織的監督。而且重要的是，世界上從未有過核事故產生的污染水向海洋排放的先例，它的長期後果難以估量。

社評寫道：「日本之所以敢這樣幹，根本原因是得到了美國的縱容。美國國務卿布林肯北京時間星期二上午竟然發推特公開『感謝』日本處理核廢水的『透明努力』，這一感謝過於神奇，堪稱『喪事喜辦』的絶版。」

社評進一步指，「如果世界其他國家做同樣的事情，無論多透明，美國也決不會不加指責反而發個獎章，西方輿論的態度也會更激烈。黨同伐異搞到這樣的地步，雙標得顛倒榮辱，作惡成了負責任，應有的批評換成了讚揚，這不能不說是人類現代文明之恥。」 

社評說：美國持這一態度，顯然與日本離它地理遙遠有關。如果這些核廢水在美國附近的海域排放，華盛頓一準會是另一態度。不過社評也稱，「獨善其身只能是美國的幻想和短視。」

社評提到，「美國如此『感謝』日本，是很惡劣的地緣政治表演」，它將強化日本向海洋排放核廢水的示範作用，在產生長期環境危害的同時，也將形成政治誤導：「多麼壞的事情都是可以通過政治和輿論手段洗白併合理化的，定性和裁判權高於一切。」

美國 日本 國務院

上一則

北京多區推動「人臉識別門禁」 拒錄像別想進門

下一則

中300萬人口以下城市擬開放落戶 大城人數恐大爆炸

延伸閱讀

川普擋移民 致簽證申請積壓260萬份 50萬有資格面談

川普擋移民 致簽證申請積壓260萬份 50萬有資格面談
福島核廢水排入海 環時批：日美雙簧令人不齒

福島核廢水排入海 環時批：日美雙簧令人不齒
副國務卿薛曼提名過關 主張與中競爭對抗 5年前曾訪台

副國務卿薛曼提名過關 主張與中競爭對抗 5年前曾訪台
共機擾台架數創新高 美國務院再籲停止施壓台灣

共機擾台架數創新高 美國務院再籲停止施壓台灣

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見