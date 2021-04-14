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日核廢水入海 中轟極不負責 分析：57天汙染半個太平洋

中國新聞組／北京14日電
德國海洋科學研究機構GEOMAR對核廢水擴散速度和影響的模擬效果圖。(取材自GEOMAR官網)
德國海洋科學研究機構GEOMAR對核廢水擴散速度和影響的模擬效果圖。(取材自GEOMAR官網)

日本政府13日決定以海洋排放處置福島核廢水引發周邊國家及國際環保組織不滿，美國國務院及原能總署秘書長葛羅西表示支持日本決定；中國外交部批評日本的做法「極其不負責任」，將嚴重損害周邊國家人民切身利益。中國民眾則群情激憤，要求政府要強硬表態，以經濟制裁讓日本付出更大的代價。

福島第一核電廠2011年311大地震遭海嘯侵襲發生核災變，必須持續注水冷卻反應爐內核燃料棒。這些含氚核廢水貯藏在福島核電廠腹地內，2022年夏秋就將全滿。日本正式決定兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中。

中國外交部發表聲明，表示日本「不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種作法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益」。

中國外交部發言人華春瑩稱福島核災嚴重性如同車諾比核災一樣，她在推特連3問質問日方「這是一個負責任的國家會做的事嗎？」

中國外交部還引述德國海洋科學研究機構指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起57天內，放射性物質將擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球海域。

環保組織綠色和平對此表達嚴正譴責，環團認為，此舉已傷害日本及鄰近地區的人權，日本政府也違反國際公約，極可能遭到抵制。 聯合國人權特別報告員也在2020年6月及2021年3月兩次警告日本政府，呼籲日本政府相關排放決定應留待新冠肺炎危機結束、且經足夠的國際諮詢後再行決定。

相關議題在中國衝上熱搜榜第一，引發高討論度。網友痛批日本做法「沒良心」，不顧海洋生物安全性，連累周邊國家，並對日本「稀釋了能喝」，及美國「符合安全標準」的說法大加批評。還有人認為中國目前還停留在口頭關切，太軟弱了。

1月8日拍攝的日本福島第一核電站核污水儲水罐。(新華社)
1月8日拍攝的日本福島第一核電站核污水儲水罐。(新華社)

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