應對美布局 中國前英使劉曉明出任朝鮮半島事務代表

中國前駐英大使劉曉明。（路透）

據中國 外交部網站12日消息，外交部發言人趙立堅宣布，中國前駐英國 大使劉曉明已於近日就任中國政府朝鮮半島事務特別代表，主要職責是協助外交部協調處理半島事務，將同有關各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。

趙立堅表示，劉曉明是資深外交官，工作經驗豐富，熟悉朝鮮半島事務，曾先後擔任駐埃及大使、中共中央外事工作領導小組辦公室副主任、駐朝鮮大使、駐英國大使等職。

綜合媒體報導，劉曉明曾在美國讀書，以塔夫茨大學國際關係學碩士畢業；之後曾在中國駐美大使館、中國外交部美洲大洋洲司工作。他2006年曾任駐北韓 （朝鮮）大使，2010年轉駐英國，直到今年1月卸任返回中國，是歷任駐英最久的中國大使，算是中國外交系統資深的「北韓通」與「英美通」。

事實上，中國朝鮮半島事務特別代表自從上一任孔鉉佑2019年調任駐日大使後，一直懸缺未補近兩年；而現年65歲的劉曉明一度傳出將退休。有評論認為，劉曉明這次當任朝鮮半島特別代表，將有助北京正確應對拜登政府的半島政策，並將敏感的半島議題定位在中美角力架構下。

劉曉明近年處理外交事務風格也以「戰狼」發言聞名，曾經就華為5G、香港、新疆維吾爾族等議題，對英國媒體與政治人物發聲。他去年5月受訪時表示，「之所以有『戰狼』，是因為這個世界上有『狼』」。

不過，劉曉明去年9月被發現在推特上對一則「絲襪足交」的色情推文打上愛心，引發中外網民嘲諷，中國駐英使館則稱是該推特帳號遭駭客入侵。