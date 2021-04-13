我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

應對美布局 中國前英使劉曉明出任朝鮮半島事務代表

中國新聞組／北京13日電
中國前駐英大使劉曉明。（路透）
中國前駐英大使劉曉明。（路透）

中國外交部網站12日消息，外交部發言人趙立堅宣布，中國前駐英國大使劉曉明已於近日就任中國政府朝鮮半島事務特別代表，主要職責是協助外交部協調處理半島事務，將同有關各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。

趙立堅表示，劉曉明是資深外交官，工作經驗豐富，熟悉朝鮮半島事務，曾先後擔任駐埃及大使、中共中央外事工作領導小組辦公室副主任、駐朝鮮大使、駐英國大使等職。

綜合媒體報導，劉曉明曾在美國讀書，以塔夫茨大學國際關係學碩士畢業；之後曾在中國駐美大使館、中國外交部美洲大洋洲司工作。他2006年曾任駐北韓（朝鮮）大使，2010年轉駐英國，直到今年1月卸任返回中國，是歷任駐英最久的中國大使，算是中國外交系統資深的「北韓通」與「英美通」。

事實上，中國朝鮮半島事務特別代表自從上一任孔鉉佑2019年調任駐日大使後，一直懸缺未補近兩年；而現年65歲的劉曉明一度傳出將退休。有評論認為，劉曉明這次當任朝鮮半島特別代表，將有助北京正確應對拜登政府的半島政策，並將敏感的半島議題定位在中美角力架構下。

劉曉明近年處理外交事務風格也以「戰狼」發言聞名，曾經就華為5G、香港、新疆維吾爾族等議題，對英國媒體與政治人物發聲。他去年5月受訪時表示，「之所以有『戰狼』，是因為這個世界上有『狼』」。

不過，劉曉明去年9月被發現在推特上對一則「絲襪足交」的色情推文打上愛心，引發中外網民嘲諷，中國駐英使館則稱是該推特帳號遭駭客入侵。

中國 英國 北韓

上一則

樂視網10年財務造假被罰款2.4億 賈躍亭也逃不過

下一則

孟晚舟引渡案 港高院准查閱滙豐部分文件

延伸閱讀

NBA／厄文又請假了 推特詭異傳教：上帝看夠這些惡魔

NBA／厄文又請假了 推特詭異傳教：上帝看夠這些惡魔
龐培歐將訪台灣？台外交部證實：今年機會大

龐培歐將訪台灣？台外交部證實：今年機會大
驅逐中大使？瑞典外長拒絕 中使館批專制

驅逐中大使？瑞典外長拒絕 中使館批專制

溫哥華市長：在新疆問題解決前 拒見中國大使

溫哥華市長：在新疆問題解決前 拒見中國大使

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓