應對美布局 中國前英使劉曉明出任朝鮮半島事務代表
據中國外交部網站12日消息，外交部發言人趙立堅宣布，中國前駐英國大使劉曉明已於近日就任中國政府朝鮮半島事務特別代表，主要職責是協助外交部協調處理半島事務，將同有關各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。
趙立堅表示，劉曉明是資深外交官，工作經驗豐富，熟悉朝鮮半島事務，曾先後擔任駐埃及大使、中共中央外事工作領導小組辦公室副主任、駐朝鮮大使、駐英國大使等職。
綜合媒體報導，劉曉明曾在美國讀書，以塔夫茨大學國際關係學碩士畢業；之後曾在中國駐美大使館、中國外交部美洲大洋洲司工作。他2006年曾任駐北韓（朝鮮）大使，2010年轉駐英國，直到今年1月卸任返回中國，是歷任駐英最久的中國大使，算是中國外交系統資深的「北韓通」與「英美通」。
事實上，中國朝鮮半島事務特別代表自從上一任孔鉉佑2019年調任駐日大使後，一直懸缺未補近兩年；而現年65歲的劉曉明一度傳出將退休。有評論認為，劉曉明這次當任朝鮮半島特別代表，將有助北京正確應對拜登政府的半島政策，並將敏感的半島議題定位在中美角力架構下。
劉曉明近年處理外交事務風格也以「戰狼」發言聞名，曾經就華為5G、香港、新疆維吾爾族等議題，對英國媒體與政治人物發聲。他去年5月受訪時表示，「之所以有『戰狼』，是因為這個世界上有『狼』」。
不過，劉曉明去年9月被發現在推特上對一則「絲襪足交」的色情推文打上愛心，引發中外網民嘲諷，中國駐英使館則稱是該推特帳號遭駭客入侵。
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