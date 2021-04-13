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中國2駐外官方帳號被禁 中外交部批推特雙標

中國新聞組／北京13日電
中國駐澳洲雪梨領事館的推特日前遭推特封禁。（取材自微博）
中國駐澳洲雪梨領事館的推特日前遭推特封禁。（取材自微博）

觀察者網報導，中國駐巴基斯坦文化參贊張和清和中國駐澳洲雪梨領事館的推特近日一度雙雙被封禁。對於封禁原因，推特僅顯示帳號「違反了推特的規則」。目前兩個帳號都已經恢復使用。

報導指，中國外交部軍控司官方微博@戰略安全與軍控在線12日發文稱，張和清和駐雪梨領事館官方推特帳號已被封禁，文章並批評：「西方輿論自由真相：只許傳播抹黑中國的謠言，不許傳播有關中國的真相！」

報導稱，查閱兩帳號後發現，張和清和駐雪梨領事館的推特帳號顯示，帳號「違反社區規則，已被凍結」。就在一天前，這兩個帳號還在正常發布信息。

截至目前，推特官方未就此事作出回應。

中國駐巴基斯坦文化參贊張和清的推特日前遭推特封禁。（取材自推特）
中國駐巴基斯坦文化參贊張和清的推特日前遭推特封禁。（取材自推特）

據了解，張和清曾多次經其推特帳號回應美國前國務卿龐培歐等人的涉華言論，還多次回懟多名反華政客的言論。

環球網報導，中國駐雪梨總領館的官方網站尚未通報此事。官網上的最新一則新聞，是總領事周立民8日出席紀念中國廣東省與澳洲新南威爾士州友好省州關係植樹儀式的內容。

報導說，這已經不是中國的駐外機構帳號第一次遭到推特封禁了。今年1月，推特就曾封禁中國駐美國大使館的官方社交帳號。在被封禁之前，中國駐美大使館曾發布過關於新疆的內容，推特稱其違反的準則是「反對非人性化」。當時，中國外交部發言人華春瑩回應稱，對推特公司此舉不解，希望推特公司能不要在這個問題上顯示出雙重標準。

而據新浪報導指出，中國駐澳洲的使領館機構也發布駁斥西方捏造的新疆謠言、澄清新疆事實的內容。

中國 推特 澳洲

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