中印第11輪軍長級會談 西部戰區僅發布百餘字新聞稿

中印第11輪軍長級會談結束，媒體分析稱，雙方要解決問題仍有難度。圖為印度士兵。（Getty Images）

時隔上一輪會談近兩個月之後舉行的中印第11輪軍長級會談出現了新變化。媒體引述專家認為，此次會談沒有像以往發布聯合新聞稿，也不是由中國國防部 而是西部戰區層面發出，這從一個側面顯示出雙方共同解決剩餘問題仍有難度。

據環球網報導，共軍西部戰區微信公眾號10日晚間發布消息稱，當天解放軍西部戰區發言人龍紹華就中印第11輪軍長級會談發表談話指出，4月9日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會晤點印方一側舉行第11輪軍長級會談，雙方就相互關心的問題交換意見，希望印方珍惜當前中印邊境 地區出現的緩和降溫積極態勢，恪守兩國兩軍有關協定協議和前期會談共識，共同維護邊境地區和平安寧。

據印度 經濟時報報導，會談在9日上午10時30分開始，會談持續約13個小時。這次會談的目的是為了推動中印兩軍其他地區下一階段的脫離接觸。

與此前幾輪軍長級會談相比，本輪會談西部戰區僅發布了百餘字新聞稿。據環球網報導分析，本輪會談新聞稿出現兩個變化，首先，消息發布人發生變化，在此前中印軍長級會談由國防部發布消息，此次換成西部戰區發言人。值得注意的是，西部戰區發言人也已發生變化，由此前的張水利變為龍紹華。

其次，發布形式有所變化。去年9月22日， 中印兩軍第六輪軍長級會談後雙方共同發布聯合新聞稿，此種發布方式一致沿用到第十輪軍長級會談。最新一輪軍長級會談訊息則是以西部戰區發言人發表談話方式發布。

報導引述北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，此次中方的談話表明，第11輪軍長級會談既沒有像此前外界普遍期望的那樣，雙方達成駐守剩餘地區的軍隊達成全面脫離接觸的共識，而且字裡行間流露出中方對當前局勢進展遲緩的不滿和擔心。聯繫到此次會談沒有像以往那樣發布聯合新聞稿，也不是由國防部而是西部戰區層面發出，這更從一個側面顯示出共同解決剩餘問題仍有難度。

錢峰認為，在當前國際和地區形勢下，中方的擔心和提醒不是多餘的。近年來，中印兩國邊防部隊在西部邊境的對峙通常都發生在春夏時節。隨著高原氣溫的繼續回升，如果再解決不好剩餘地區的撤軍問題，勢必將影響到這一來自不易的趨穩勢頭。如果印度部分人幻想近來印美關係特別是軍事合作關係可以在邊境問題為其帶來更多的籌碼與底氣，不珍惜兩軍此前付出的種種努力，甚至出現在前期兩軍達成共識的問題上耍小聰明，無疑將破壞尚在恢復之中的兩軍互信。