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美智庫：拜登抗中強過川普 美企在中國風險增

中國新聞組／北京12日電

美智庫一份報告指出，美國總統拜登中國政策對金融機構的影響比川普時期更強。

美國之音報導，美國一家智庫近日發表的一份報告認為，鑑於美中緊張局勢在進入新一屆政府後仍在慢慢加劇，在中國投資的美國投資者則面臨日益增大的風險。

儘管政治緊張局勢日益升溫，去年仍有30家中國公司在美國掛牌上市。

華盛頓智庫科文華盛頓研究集團（Cowen Washington Resear Group）的分析師賈里特·塞伯格（Jaret Seiberg）在4月7日的一份報告中寫道：「我們相信拜登總統在應對中國方面對金融公司構成的風險要大於川普總統。」

塞伯特說：「我們認為拜登團隊比川普團隊在與中國的對抗中更有戰略性，更具多邊性也更加有效。」

川普去年12月簽署一項法律，規定連續三年不接受美國公共會計監督委員會審計的外國公司將不能在美國交易所上市。

監督委員會的網站上列出大約300個拒絕審計的公司，其中絕大多數是在美國上市的中國公司，包括百度和阿里巴巴。CNBC日前報導中提到，以中國公司通過在美國證交所上市籌集數十億美元，而這些公司的財務欺詐行為卻未被揭露，給投資者造成巨大的損失。

拜登就任總統後，延續川普政府對中國的強硬立場，並將中國稱作更自信的競爭者。上周四，拜登政府以國家安全為由，將11家中國科技公司列入「實體清單」。

CNBC報導引述塞伯格的話說：「退市將要發生。國會去年通過立法，我們認為沒有可能廢除該法。」

分析普遍認為北京不大可能讓美國監管機構審計中國公司的財務底稿，包括阿里巴巴等一些中國公司已經在香港上市交易。

中國 美國 拜登

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