英航母將往印太 外媒：與東盟合作抗中

英國「伊麗莎白女王」號航母。（取材自環球時報）

英國 航母確認準備前往印太地區，俄國專家認為英國將加強與東盟國家軍事合作。

環球時報引述俄羅斯 衛星網報導，英國外交大臣多米尼克·拉布訪問印尼和汶萊，拉布指出，派遣以「伊麗莎白女王」號航母為主的戰鬥群，是英國鞏固安全領域合作的重要舉措。

據報導，俄羅斯科學院歐洲研究所英國中心高級研究員基拉·戈多瓦紐科表示，拉布在3月公布外交政策與安全新戰略後，將自己首次出訪放在亞洲，具有相當的象徵意義。戈多瓦紐科說：「英國在努力鞏固在本地區的位置，其中包括派遣航母，是極其重要的舉措，目的在於展示意願和能力，宣示自己是重要的玩家。除形象利益外，英國還有相當的經貿和投資利益，因為轉向亞洲，是其退歐後經貿戰略轉型的首選方向之一。亞洲是地緣政治中心，英國不準備錯過這一機遇。」

戈多瓦紐科認為，航母戰鬥群進入印太區域，是英國再次顯示在本地區對抗中國的決心。與此同時，戈多瓦紐科不排除，英國可能與本地區國家構建某種新的聯盟，儘管大多數東南亞 國家不想支持反華動作。

戈多瓦紐科還指出，英國將加強與東盟國家軍事合作，看成是遊說自己利益的方式。她說：「英國對本地區的貿易利益巨大。軍事合作，可能是推動利益的額外要素。英國不僅對發展貿易感興趣，對它來說重要的是，同時在亞洲擁有某種戰略存在。這符合『全球化英國』的邏輯。英國將向本地區國家提議，在安全和國防領域提供援助與合作，以此獲得經貿方面的優惠。」