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美艦長翹腳監看遼寧艦 中網友酸：美大兵軍紀一貫渙散

中國新聞組／北京12日電
據美國海軍發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號近距離觀察遼寧號動向，放大照片後，遼寧號舷號16清晰可見。（取材自美國海軍官網）
據美國海軍發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號近距離觀察遼寧號動向，放大照片後，遼寧號舷號16清晰可見。（取材自美國海軍官網）

美國海軍公布勃克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）4日在菲律賓海近距監控解放軍航空母艦遼寧號的照片。該艦長將腳蹺起，是否有故作輕鬆甚至輕蔑之意，引發議論。但此圖不久疑陸續遭美軍自行删除。

4月11日，從午夜至下午，美國海軍至少出動5架偵察機赴南海活動，包括4架P-8A和1架EP-3E。這種出動頻次在近期較為少見。

中央社報導，台灣前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，過去大家對於認知作戰（Cognitive Warfare）的印象，都是俄羅斯、中共等集權國家針對西方民主國家而來，但美軍披露這張照片，代表美國正在對中國進行認知作戰；對外彰顯遼寧艦並非美軍的威脅，且美軍在更具代表性質的「官方網站」發布這張照片，更具有意義。

但呂禮詩認為，以實務來說，艦長、副艦長不太可能同時在操舵室外監視敵艦，原因在於監控除了目視之餘，戰情室中的戰術行動軍官（Tactical Action Officer，TAO）必須由艦長或副艦長擔任，並持續監看電子頻譜以避免遭電子攻擊、及時反制；因此，這張照片現場狀況的實際原因仍不得而知。

台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，美軍故意對外公布「輕鬆」監控解放軍的照片，目的是凸顯美軍並不將遼寧艦的戰力放在心上，這也是這張照片想透露的弦外之音。

但蘇紫雲指出，值得關注之處在於，一個航艦作戰群（美國稱為打擊群）的（護航）站位，航艦左右兩側必須要有護衛艦；原因是航艦屬艦載機的載台，自身作戰能力有限，若將航艦暴露於敵艦旁、威脅程度相當高，此代表解放軍的操演仍須進一步強化。

中國網友看到這張美國軍官翹腳看遼寧號的照片後，驚呼「美國軍官會翹腳欣賞遼寧艦，不外乎是在傳達兩個訊息，第一個是不在乎，第二個則是一切盡在掌握中」，也有中國網友表示，「這說明美國在面對遼寧艦的時候，依然游刃有餘」。另一派網友則是持反對意見，怒轟美國軍紀散漫，稱美軍是當作在遊艇上享受，指出「美國大兵，軍紀渙散是一貫的」、「一點都沒有軍人氣質」。

有部分中國網友則認為，遼寧號被美軍接近距離過近是警訊，「航母不該和敵視國家的軍艦靠這麼近，中間至少要有中國軍艦做緩衝」、「為什麼能讓航母如此接近美軍，讓中國航母在危險之中」，以及「為什麼美國軍艦能如此接近遼寧號」。

美國海軍公布勃克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」4月4日在菲律賓海近距監控解放軍航空母艦...
美國海軍公布勃克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」4月4日在菲律賓海近距監控解放軍航空母艦遼寧號的照片。該艦長甚至將腳翹起。（取材自美國海軍官網）

美國 中國 遼寧艦

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